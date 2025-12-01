Hostinger Reach vs. Mailchimp

Cansado dos preços crescentes do Mailchimp? Obtenha máxima eficiência sem pagar um preço exorbitante. Compare o Hostinger Reach e o Mailchimp para determinar qual plataforma oferece os melhores recursos a um custo menor.

Por que escolher o Hostinger Reach?

Pare de perder tempo com softwares complicados e configurações confusas. O Hostinger Reach permite que pequenas empresas em crescimento criem, enviem e mensurem campanhas de e-mail profissionais e alinhadas à marca em minutos — sem necessidade de formação em marketing.

Mantenha suas listas de e-mail saudáveis.

Garanta que seus e-mails cheguem à caixa de entrada, não à pasta de spam. Automatizamos a configuração técnica (SPF/DKIM) e oferecemos visibilidade das falhas de entrega para ajudar a eliminar os rejeições permanentes, garantindo assim a entregabilidade dos seus e-mails a longo prazo.

Lance campanhas com IA

Elimine o tempo de design. Use o criador de modelos de e-mail com IA para gerar instantaneamente um e-mail profissional e pronto para enviar, com base em uma simples instrução. Da ideia ao lançamento, em minutos.

Já integrado ao ecossistema Hostinger

Gerencie seu domínio profissional, site e e-mail na Hostinger. Evite integrações complicadas e tenha uma experiência simplificada com um clique para sincronizar contatos, alcançar a melhor entregabilidade e uma experiência de marketing por e-mail personalizada.

Comparação de preços

Seu crescimento não deve ser limitado por custos elevados. A Hostinger está comprometida em fornecer a todas as pequenas empresas ferramentas poderosas e avançadas a uma fração do custo, garantindo que os empreendedores individuais possam concentrar sua energia em converter clientes, e não em calcular mensalidades de software.
Hostinger Reach
Mailchimp

Assinantes

Preço
Preço

Até 500

R$ 32,99
$ 20

Até 2.500

R$ 149,99
$ 60

Até 5.000

R$ 269,99
$ 100

Até 10 mil

R$ 439,99
$ 135

Até 50 mil

R$ 1.499,99
$ 450

*Data da comparação: Dez 1, 2025.

Leonardo Amoyr

Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.

Leonardo Amoyr

Empreendedor e Criador de Conteúdo

Kim Keogh Creates

O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.

Kim Keogh Creates

Ilustradora / Criativa multifacetada | keoghcreates.com

E-mails inteligentes gerados por IA a partir de uma única solicitação.

Transforme ideias em e-mails profissionais em minutos - sem necessidade de experiência em design ou programação.
Ferramentas de IA para o sucesso do seu e-mail marketing

Modelos de e-mail alinhados à marca

Modelos de e-mail alinhados à marca

Publique seus e-mails mais rapidamente. A ferramenta de criação de modelos de e-mail com IA transforma instantaneamente uma simples mensagem em um e-mail pronto para envio.

Assuntos de e-mail que geram cliques

Assuntos de e-mail que geram cliques

Obtenha 5 assuntos de e-mail persuasivos que combinem perfeitamente com o conteúdo da sua mensagem. Garanta que todos os seus e-mails sejam lidos, e não apagados.

Segmentação de público mais inteligente

Segmentação de público mais inteligente

Use IA para definir seus contatos mais valiosos. Obtenha segmentos precisos com base na atividade, garantindo que cada envio gere o máximo de conversões.

Garantia de reembolso de 30 dias

Quantos assinantes você tem?

0
50k
0% OFF

Mensal

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  32,99 /mês
Por 1 mês. Renovação por R$ 32,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 créditos de IA grátis por mês
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Gerencie segmentos de público ilimitados com tecnologia de IA
Conecte o Criador de Sites da Hostinger ou o seu site WordPress
Suporte prioritário 24h

Automações de e-mail

Crie e-mails de boas-vindas automatizados
Crie sequências de e-mail automatizadas com intervalos
E-mails automatizados de carrinho abandonado e pós-venda do WooCommerce
E-mails de pós-venda automatizados para loja virtual no Criador de Sites da Hostinger

Modelos de e-mail

Gere modelos de e-mail usando IA
Edite modelos gerados por IA
Recarregue os créditos de IA a qualquer momento
Personalize e-mails com o nome ou e-mail do contato
Salve os elementos da marca para manter a consistência do design

Campanhas de e-mail

Agende as campanhas com antecedência
Monitore aberturas, cliques e desempenho
Envie e-mails de teste antes do lançamento
Mais popular
67% OFF

Anual

Até 500 assinantes únicos por mês

R$  10,99 /mês
Por 12 meses. Renovação por R$ 10,99/mês.
Envie 3 500 e-mails por mês
Receba 5 créditos de IA grátis por mês
Envie e-mails sem o logotipo da Reach
Gerencie segmentos de público ilimitados com tecnologia de IA
Conecte o Criador de Sites da Hostinger ou o seu site WordPress
Suporte prioritário 24h

Automações de e-mail

Crie e-mails de boas-vindas automatizados
Crie sequências de e-mail automatizadas com intervalos
E-mails automatizados de carrinho abandonado e pós-venda do WooCommerce
E-mails de pós-venda automatizados para loja virtual no Criador de Sites da Hostinger

Modelos de e-mail

Gere modelos de e-mail usando IA
Edite modelos gerados por IA
Recarregue os créditos de IA a qualquer momento
Personalize e-mails com o nome ou e-mail do contato
Salve os elementos da marca para manter a consistência do design

Campanhas de e-mail

Agende as campanhas com antecedência
Monitore aberturas, cliques e desempenho
Envie e-mails de teste antes do lançamento

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos.

Reach

Entre em uma nova era do marketing por e-mail.

Perguntas frequentes

Como escolher a plataforma de email marketing certa para o meu negócio?

Hostinger Reach ou Mailchimp: qual é a melhor opção para pequenas empresas?

Qual o preço do Hostinger Reach em comparação com o Mailchimp?

A sua privacidade é muito importante para nós

