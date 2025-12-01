Hostinger Reach vs. Mailchimp

Como escolher a plataforma de email marketing certa para o meu negócio?

Priorize a simplicidade, os recursos essenciais e a transparência nos preços. Comece garantindo que a plataforma tenha um editor fácil de usar, segmentação básica, automação de boas-vindas e alta taxa de entrega. Para pequenas empresas, priorize uma curva de aprendizado curta e custos previsíveis que se adaptem ao crescimento da sua base de assinantes, em vez de pagar por recursos complexos de nível empresarial que você não usará inicialmente.