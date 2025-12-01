Hostinger Reach vs. Mailchimp
Por que escolher o Hostinger Reach?
Mantenha suas listas de e-mail saudáveis.
Garanta que seus e-mails cheguem à caixa de entrada, não à pasta de spam. Automatizamos a configuração técnica (SPF/DKIM) e oferecemos visibilidade das falhas de entrega para ajudar a eliminar os rejeições permanentes, garantindo assim a entregabilidade dos seus e-mails a longo prazo.
Lance campanhas com IA
Elimine o tempo de design. Use o criador de modelos de e-mail com IA para gerar instantaneamente um e-mail profissional e pronto para enviar, com base em uma simples instrução. Da ideia ao lançamento, em minutos.
Já integrado ao ecossistema Hostinger
Gerencie seu domínio profissional, site e e-mail na Hostinger. Evite integrações complicadas e tenha uma experiência simplificada com um clique para sincronizar contatos, alcançar a melhor entregabilidade e uma experiência de marketing por e-mail personalizada.
Comparação de preços
Assinantes
Preço
Até 500
R$ 32,99
$ 20
Até 2.500
R$ 149,99
$ 60
Até 5.000
R$ 269,99
$ 100
Até 10 mil
R$ 439,99
$ 135
Até 50 mil
R$ 1.499,99
$ 450
*Data da comparação: Dez 1, 2025.
Com o Hostinger Reach, eu capturo leads, segmento e envio sem precisar ficar alternando entre várias ferramentas. Tudo em um só lugar.
O Reach tem um potencial real. Posso enviar newsletters e construir um clube privado de pessoas genuinamente interessadas na minha arte – é muito mais pessoal do que as redes sociais.
E-mails inteligentes gerados por IA a partir de uma única solicitação.
Ferramentas de IA para o sucesso do seu e-mail marketing
Modelos de e-mail alinhados à marca
Publique seus e-mails mais rapidamente. A ferramenta de criação de modelos de e-mail com IA transforma instantaneamente uma simples mensagem em um e-mail pronto para envio.
Assuntos de e-mail que geram cliques
Obtenha 5 assuntos de e-mail persuasivos que combinem perfeitamente com o conteúdo da sua mensagem. Garanta que todos os seus e-mails sejam lidos, e não apagados.
Segmentação de público mais inteligente
Use IA para definir seus contatos mais valiosos. Obtenha segmentos precisos com base na atividade, garantindo que cada envio gere o máximo de conversões.
Quantos assinantes você tem?
Mensal
Até 500 assinantes únicos por mês
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
Anual
Até 500 assinantes únicos por mês
Automações de e-mail
Modelos de e-mail
Campanhas de e-mail
