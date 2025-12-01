Hostinger Reach vs. Mailchimp

Sind Sie die steigenden Preise von Mailchimp leid? Profitieren Sie von maximaler Effizienz ohne hohe Kosten. Vergleichen Sie Hostinger Reach und Mailchimp, um herauszufinden, welche Plattform die besten Funktionen zum günstigsten Preis bietet.

Warum Hostinger Reach wählen?

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit umständlicher Software und komplizierten Einstellungen. Hostinger Reach ermöglicht wachsenden Kleinunternehmen, professionelle, markengerechte E-Mail-Kampagnen in wenigen Minuten zu erstellen, zu versenden und deren Erfolg zu messen – ganz ohne Marketingstudium.

Halten Sie Ihre E-Mail-Listen gesund

Ihre E-Mails landen im Posteingang, nicht im Spam-Ordner. Wir automatisieren die technische Einrichtung (SPF/DKIM) und bieten Einblick in Zustellungsfehler, um Hard Bounces zu vermeiden und so die langfristige Zustellbarkeit Ihrer E-Mails zu sichern.

Starten Sie Kampagnen mit KI

Sparen Sie sich den Designaufwand. Nutzen Sie den KI-gestützten E-Mail-Vorlagengenerator, um anhand einer einfachen Eingabe im Handumdrehen eine professionelle, versandfertige E-Mail zu erstellen. Von der Idee zum Versand in wenigen Minuten.

Bereits im Hostinger-Ökosystem

Verwalten Sie Ihre professionelle Domain, Website und E-Mail bei Hostinger. Vermeiden Sie umständliche Integrationen und profitieren Sie von der intuitiven Synchronisierung Ihrer Kontakte mit nur einem Klick, um optimale Zustellbarkeit und personalisiertes E-Mail-Marketing zu gewährleisten.

Preisvergleich

Ihr Wachstum sollte nicht durch hohe Kosten eingeschränkt werden. Hostinger hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem kleinen Unternehmen leistungsstarke, fortschrittliche Tools zu einem Bruchteil der Kosten anzubieten, damit sich Einzelunternehmer auf die Kundengewinnung konzentrieren können, anstatt monatliche Softwaregebühren zu berechnen.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnenten

Preis
Preis

Bis zu 500

5,99 €
20 Dollar

Bis zu 2.500

23,99 €
60 US-Dollar

Bis zu 5.000

41,99 €
100 US-Dollar

Bis zu 10.000

68,99 €
135 $

Bis zu 50.000

236,99 €
450 US-Dollar

*Vergleichsdatum: 1. Dez. 2025.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle, segmentiere und versende ich Leads, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer & Content Creator

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter verschicken und einen privaten Club von Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – das ist viel persönlicher als soziale Medien.

Kim Keogh Creates

Illustrator / Allround-Kreativer | keoghcreates.com

Wunderschöne KI-E-Mails aus einer einzigen Eingabeaufforderung

Verwandeln Sie Ihre Ideen in wenigen Minuten in professionelle E-Mails – Design- oder Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Schaffen Sie sich ein treues Publikum, das immer wieder zurückkehrt.
Von der Idee zur E-Mail – in wenigen Minuten
Bearbeiten und verbessern Sie sich durch den Dialog mit der KI.
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligentere Sendungen zu erstellen.
KI-Tools für Ihren E-Mail-Erfolg

Markenkonforme E-Mail-Vorlagen

Markenkonforme E-Mail-Vorlagen

Schneller live gehen. Das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen wandelt eine einfache Anfrage im Handumdrehen in eine versandfertige E-Mail um.

Betreffzeilen, die Klicks generieren

Betreffzeilen, die Klicks generieren

Erhalten Sie 5 überzeugende Betreffzeilen, die perfekt zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen. Stellen Sie sicher, dass jede E-Mail gelesen und nicht gelöscht wird.

Intelligentere Zielgruppenansprache

Intelligentere Zielgruppenansprache

Nutzen Sie KI, um Ihre wertvollsten Kontakte zu identifizieren. Erhalten Sie präzise Segmente basierend auf deren Aktivität und stellen Sie so sicher, dass jede E-Mail maximale Konversionen erzielt.

30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Wie viele Abonnenten haben Sie?

0
50k
0 % Rabatt

Monatlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

5,99  € /Mon.
Für 1 Monat. Verlängerungspreis: 5,99 €/Mon.
BESTSELLER
67 % Rabatt

Jährlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

1,99  € /Mon.
Für 12 Monate. Verlängerungspreis: 1,99 €/Mon.
Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.

Reach

Treten Sie ein in eine neue Ära des E-Mail-Marketings

Häufig gestellte Fragen

Wie wähle ich die richtige E-Mail-Marketing-Plattform für mein Unternehmen aus?

Ist Hostinger Reach oder Mailchimp die bessere Wahl für kleine Unternehmen?

Wie viel kostet Hostinger Reach im Vergleich zu Mailchimp?

