Hostinger Reach vs. Mailchimp

Konzentrieren Sie sich auf Einfachheit, wesentliche Funktionen und transparente Preise. Stellen Sie zunächst sicher, dass die Plattform einen benutzerfreundlichen Editor, grundlegende Segmentierungsfunktionen, automatische Begrüßung und eine hohe Zustellbarkeit bietet. Für kleine Unternehmen ist es wichtig, eine kurze Einarbeitungszeit und planbare Kosten zu priorisieren, die mit dem Abonnentenwachstum skalieren, anstatt für komplexe Enterprise-Funktionen zu bezahlen, die Sie anfangs nicht nutzen.

Wie wähle ich die richtige E-Mail-Marketing-Plattform für mein Unternehmen aus?

Hostinger Reach ist im Allgemeinen die bessere Wahl für kleine Unternehmen, die Wert auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und ein gutes Budget legen. Es überzeugt durch seine KI-gestützten Content-Tools und die nahtlose Integration, insbesondere wenn Sie Hostinger bereits für das Hosting oder die Erstellung Ihrer Website nutzen. Mailchimp ist zwar leistungsstark und bietet eine umfangreiche Integrationsbibliothek, kann aber für Anfänger zu komplex sein, und die Kosten steigen bekanntermaßen schnell an, wenn Ihre Kontaktliste wächst.

Wie viel kostet Hostinger Reach im Vergleich zu Mailchimp?