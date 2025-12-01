Hostinger Reach vs. Mailchimp
Warum Hostinger Reach wählen?
Halten Sie Ihre E-Mail-Listen gesund
Ihre E-Mails landen im Posteingang, nicht im Spam-Ordner. Wir automatisieren die technische Einrichtung (SPF/DKIM) und bieten Einblick in Zustellungsfehler, um Hard Bounces zu vermeiden und so die langfristige Zustellbarkeit Ihrer E-Mails zu sichern.
Starten Sie Kampagnen mit KI
Sparen Sie sich den Designaufwand. Nutzen Sie den KI-gestützten E-Mail-Vorlagengenerator, um anhand einer einfachen Eingabe im Handumdrehen eine professionelle, versandfertige E-Mail zu erstellen. Von der Idee zum Versand in wenigen Minuten.
Bereits im Hostinger-Ökosystem
Verwalten Sie Ihre professionelle Domain, Website und E-Mail bei Hostinger. Vermeiden Sie umständliche Integrationen und profitieren Sie von der intuitiven Synchronisierung Ihrer Kontakte mit nur einem Klick, um optimale Zustellbarkeit und personalisiertes E-Mail-Marketing zu gewährleisten.
Preisvergleich
Abonnenten
Preis
Preis
Bis zu 500
5,99 €
20 Dollar
Bis zu 2.500
23,99 €
60 US-Dollar
Bis zu 5.000
41,99 €
100 US-Dollar
Bis zu 10.000
68,99 €
135 $
Bis zu 50.000
236,99 €
450 US-Dollar
*Vergleichsdatum: 1. Dez. 2025.
Mit Hostinger Reach sammle, segmentiere und versende ich Leads, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter verschicken und einen privaten Club von Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – das ist viel persönlicher als soziale Medien.
Wunderschöne KI-E-Mails aus einer einzigen Eingabeaufforderung
KI-Tools für Ihren E-Mail-Erfolg
Markenkonforme E-Mail-Vorlagen
Schneller live gehen. Das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen wandelt eine einfache Anfrage im Handumdrehen in eine versandfertige E-Mail um.
Betreffzeilen, die Klicks generieren
Erhalten Sie 5 überzeugende Betreffzeilen, die perfekt zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen. Stellen Sie sicher, dass jede E-Mail gelesen und nicht gelöscht wird.
Intelligentere Zielgruppenansprache
Nutzen Sie KI, um Ihre wertvollsten Kontakte zu identifizieren. Erhalten Sie präzise Segmente basierend auf deren Aktivität und stellen Sie so sicher, dass jede E-Mail maximale Konversionen erzielt.
Wie viele Abonnenten haben Sie?
Monatlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Jährlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.