Portée Hostinger vs. Mailchimp
Pourquoi choisir Hostinger Reach ?
Maintenez vos listes de diffusion en bonne santé
Vos e-mails atterrissent directement dans la boîte de réception, pas dans les spams. Nous automatisons la configuration technique (SPF/DKIM) et vous offrons une visibilité sur les échecs de livraison afin d'éliminer les rejets permanents et ainsi garantir la délivrabilité de vos emails sur le long terme.
Lancez des campagnes avec l'IA
Gagnez du temps sur la conception. Utilisez le générateur de modèles d'e-mails IA pour créer instantanément un e-mail professionnel, prêt à être envoyé, à partir d'une simple instruction. Passez de l'idée au lancement en quelques minutes.
Déjà dans l'écosystème Hostinger
Gérez votre domaine professionnel, votre site web et vos e-mails avec Hostinger. Évitez les intégrations complexes et profitez d'une synchronisation des contacts en un clic, d'une délivrabilité optimale et d'une expérience marketing par e-mail personnalisée.
Comparaison des prix
Abonnés
Prix
Jusqu'à 500
5,99 €
20 $
Jusqu'à 2 500
23,99 €
60 $
Jusqu'à 5 000
41,99 €
100 $
Jusqu'à 10 000
68,99 €
135 $
Jusqu'à 50 000
236,99 €
450 $
*Date de comparaison : 1 décembre 2025.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.
Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.
De superbes e-mails générés par l'IA à partir d'une simple invite
Des outils d'IA pour optimiser votre réussite en matière d'emailing
Modèles d'e-mails conformes à la marque
Soyez plus rapide ! L’outil de création de modèles d’e-mails par IA transforme instantanément une simple invite en un e-mail prêt à être envoyé.
Objets de phrases qui génèrent des clics
Obtenez 5 objets percutants parfaitement adaptés au contenu de vos e-mails. Assurez-vous que chaque e-mail soit lu et non supprimé.
Ciblage d'audience plus intelligent
Utilisez l'IA pour identifier vos contacts les plus précieux. Obtenez des segments précis basés sur l'activité, garantissant ainsi un taux de conversion maximal pour chaque envoi.
Combien d'abonnés avez-vous ?
Mensuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Annuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.