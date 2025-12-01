Hostinger Reach est généralement le meilleur choix pour une petite entreprise qui privilégie la rapidité, la facilité d'utilisation et un budget maîtrisé. Il excelle grâce à ses outils de contenu basés sur l'IA et son intégration fluide, surtout si vous utilisez déjà Hostinger pour l'hébergement ou la création de votre site. Mailchimp est puissant et dispose d'une vaste bibliothèque d'intégrations, mais il peut s'avérer trop complexe pour les débutants, et son prix a tendance à devenir rapidement élevé à mesure que votre liste de contacts s'agrandit.