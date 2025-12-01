Portée Hostinger vs. Mailchimp

Lassé(e) des prix exorbitants de Mailchimp ? Optimisez votre efficacité sans vous ruiner. Comparez Hostinger Reach et Mailchimp pour déterminer quelle plateforme offre les meilleures fonctionnalités à moindre coût.

Pourquoi choisir Hostinger Reach ?

Ne perdez plus de temps avec des logiciels complexes et des configurations compliquées. Hostinger Reach permet aux petites entreprises en pleine croissance de concevoir, d'envoyer et de mesurer des campagnes email professionnelles et conformes à leur image de marque en quelques minutes, sans avoir besoin d'être un expert en marketing.

Maintenez vos listes de diffusion en bonne santé

Vos e-mails atterrissent directement dans la boîte de réception, pas dans les spams. Nous automatisons la configuration technique (SPF/DKIM) et vous offrons une visibilité sur les échecs de livraison afin d'éliminer les rejets permanents et ainsi garantir la délivrabilité de vos emails sur le long terme.

Lancez des campagnes avec l'IA

Gagnez du temps sur la conception. Utilisez le générateur de modèles d'e-mails IA pour créer instantanément un e-mail professionnel, prêt à être envoyé, à partir d'une simple instruction. Passez de l'idée au lancement en quelques minutes.

Déjà dans l'écosystème Hostinger

Gérez votre domaine professionnel, votre site web et vos e-mails avec Hostinger. Évitez les intégrations complexes et profitez d'une synchronisation des contacts en un clic, d'une délivrabilité optimale et d'une expérience marketing par e-mail personnalisée.

Comparaison des prix

Votre croissance ne devrait pas être freinée par des coûts élevés. Hostinger s'engage à fournir à chaque petite entreprise des outils performants et avancés à un prix abordable, permettant ainsi aux entrepreneurs indépendants de se concentrer sur la conversion de leurs clients plutôt que sur le calcul de frais logiciels mensuels.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnés

Prix
Prix

Jusqu'à 500

5,99 €
20 $

Jusqu'à 2 500

23,99 €
60 $

Jusqu'à 5 000

41,99 €
100 $

Jusqu'à 10 000

68,99 €
135 $

Jusqu'à 50 000

236,99 €
450 $

*Date de comparaison : 1 décembre 2025.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je les segmente et je les envoie sans jongler avec plusieurs outils. Tout est centralisé.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach a un réel potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un club privé de personnes réellement intéressées par mon art – c’est beaucoup plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

De superbes e-mails générés par l'IA à partir d'une simple invite

Transformez vos idées en e-mails professionnels en quelques minutes – aucune expérience en design ou en programmation n'est requise.
Des outils d'IA pour optimiser votre réussite en matière d'emailing

Modèles d'e-mails conformes à la marque

Modèles d'e-mails conformes à la marque

Soyez plus rapide ! L’outil de création de modèles d’e-mails par IA transforme instantanément une simple invite en un e-mail prêt à être envoyé.

Objets de phrases qui génèrent des clics

Objets de phrases qui génèrent des clics

Obtenez 5 objets percutants parfaitement adaptés au contenu de vos e-mails. Assurez-vous que chaque e-mail soit lu et non supprimé.

Ciblage d'audience plus intelligent

Ciblage d'audience plus intelligent

Utilisez l'IA pour identifier vos contacts les plus précieux. Obtenez des segments précis basés sur l'activité, garantissant ainsi un taux de conversion maximal pour chaque envoi.

Garantie de remboursement de 30 jours

Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

5,99  € /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de 5,99 €/mois.
Envoyez 3 500 emails par mois
Obtenez 5 crédits IA gratuits par mois
Envoyez des emails sans le logo Reach
Gérez un nombre illimité de segments d'audience basés sur l'IA
Connectez le créateur de sites internet de Hostinger ou votre site WordPress
Support client prioritaire 24 h/24, 7 j/7

Automatisations d'email

Créez des automatisations d'emails de bienvenue
Créez des séquences d'emails automatisées avec des délais personnalisés
Emails de panier abandonné et après achat automatisés pour WooCommerce
Emails après achat automatisés pour l'e-commerce avec le créateur de sites internet de Hostinger

Templates d'email

Créez des templates d'emails avec l'IA
Modifiez les templates créés par l'IA
Rechargez vos crédits IA à tout moment
Personnalisez vos emails avec le nom ou l'adresse email du contact
Centralisez les éléments de votre marque pour des designs toujours cohérents

Campagnes email

Planifiez vos campagnes à l'avance
Suivez les ouvertures, les clics et les performances
Envoyez des emails de test avant l'envoi
Le plus populaire
-67 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

1,99  € /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de 1,99 €/mois.
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.

Reach

Entrez dans une nouvelle ère du marketing par e-mail

FAQ

Comment choisir la plateforme d'email marketing la plus adaptée à mon entreprise ?

Hostinger Reach ou Mailchimp : quel est le meilleur choix pour les petites entreprises ?

Quel est le prix de Hostinger Reach par rapport à Mailchimp ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

