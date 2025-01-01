Hostinger Reach frente a Mailchimp

¿Cansado de los precios en alza de Mailchimp? Consigue la máxima eficiencia sin un precio elevado. Compara Hostinger Reach y Mailchimp para determinar qué plataforma ofrece las mejores funciones a un precio más bajo.

¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Deja de perder tiempo con software engorroso y configuraciones confusas. Hostinger Reach permite a las pequeñas empresas en crecimiento diseñar, enviar y medir campañas de correo electrónico profesionales y con imagen de marca en minutos, sin necesidad de un título en marketing.

Mantenga sus listas de correo electrónico saludables

Llega a la bandeja de entrada, no a la carpeta de spam. Automatizamos la configuración técnica (SPF/DKIM) y brindamos visibilidad de los fallos de entrega para ayudar a eliminar los rebotes permanentes, asegurando así la entregabilidad de sus correos electrónicos a largo plazo.

Lanzar campañas con IA

Ahorra tiempo de diseño. Usa el creador de plantillas de correo electrónico con IA para generar al instante un correo electrónico profesional y listo para enviar, basado en una simple instrucción. Pasa de la idea al lanzamiento en minutos.

Ya en el ecosistema de Hostinger

Gestiona tu dominio, sitio web y correo electrónico profesional en Hostinger. Evita integraciones complejas y disfruta de una experiencia con un solo clic para sincronizar contactos, lograr la mejor entregabilidad y una experiencia de email marketing personalizada.

Comparación de precios

Tu crecimiento no debería verse limitado por los altos costos. Hostinger se compromete a brindar a cada pequeña empresa herramientas potentes y avanzadas a una fracción del costo, garantizando que los emprendedores individuales puedan enfocar su energía en la conversión de clientes, no en calcular las cuotas mensuales del software.
Hostinger Reach
Mailchimp

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

MX$ 115.99
$20

Hasta 2.500

MX$ 520.99
$60

Hasta 5.000

MX$ 924.99
$100

Hasta 10k

MX$ 1,502.99
$135

Hasta 50k

MX$ 5,202.99
$450

*Fecha de comparación: 1 de Dic de 2025.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Creativo integral | keoghcreates.com

Hermosos correos electrónicos de IA a partir de un solo mensaje

Convierta sus ideas en correos electrónicos profesionales en minutos: no necesita experiencia en diseño o codificación.
Herramientas de IA para el éxito de su correo electrónico

Plantillas de correo electrónico de marca

Plantillas de correo electrónico de marca

Publica más rápido. La herramienta de creación de plantillas de correo electrónico con IA transforma al instante un simple mensaje en un correo electrónico listo para enviar.

Líneas de asunto que generan clics

Líneas de asunto que generan clics

Consigue 5 líneas de asunto persuasivas que se adapten perfectamente al contenido de tu correo electrónico. Asegúrate de que todos los correos se lean, no se eliminen.

Segmentación de audiencia más inteligente

Segmentación de audiencia más inteligente

Usa IA para definir tus contactos más valiosos. Obtén segmentos precisos según la actividad, garantizando que cada envío genere la máxima conversión.

Garantía de devolución de dinero de 30 días

¿Cuantos suscriptores tienes?

-0%

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

MX$  115.99 /mes
Durante 1 mes. Se renueva a MX$ 115.99/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Prioridad 24/7 para atención al cliente

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación
Más vendido
-66%

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

MX$  38.99 /mes
Durante 12 meses. Se renueva a MX$ 38.99/mes.
Envía 3 500 emails al mes
Obtén 5 créditos de IA mensuales gratuitos
Envia emails sin el logo de Reach
Gestiona segmentos de audiencia ilimitados con tecnología de IA
Conecta tu sitio web de Hostinger o WordPress
Prioridad 24/7 para atención al cliente

Automatizaciones de email

Crea automatizaciones de emails de bienvenida
Crea secuencias de email automatizadas con retrasos
Emails de WooCommerce automatizados sobre carritos abandonados y luego de la compra
Emails de ecommerce automatizados posteriores a la compra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Genera plantillas de email mediante la IA
Edita plantillas generadas con IA
Recarga créditos de IA en cualquier momento
Personaliza los emails con el nombre o el correo electrónico del contacto
Guarda los recursos de marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planifica las campañas con anticipación
Haz seguimiento de aperturas, clics y rendimiento
Envia emails de prueba antes de la publicación

El precio mostrado es la tarifa mensual sin incluir los impuestos aplicables.

Reach

Entra en una nueva era del marketing por correo electrónico

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir la plataforma de email marketing adecuada para mi negocio?

¿Es Hostinger Reach o Mailchimp una mejor opción para las pequeñas empresas?

¿Cuánto cuesta Hostinger Reach en comparación con Mailchimp?

