Hostinger Reach frente a Mailchimp
¿Por qué elegir Hostinger Reach?
Mantenga sus listas de correo electrónico saludables
Llega a la bandeja de entrada, no a la carpeta de spam. Automatizamos la configuración técnica (SPF/DKIM) y brindamos visibilidad de los fallos de entrega para ayudar a eliminar los rebotes permanentes, asegurando así la entregabilidad de sus correos electrónicos a largo plazo.
Lanzar campañas con IA
Ahorra tiempo de diseño. Usa el creador de plantillas de correo electrónico con IA para generar al instante un correo electrónico profesional y listo para enviar, basado en una simple instrucción. Pasa de la idea al lanzamiento en minutos.
Ya en el ecosistema de Hostinger
Gestiona tu dominio, sitio web y correo electrónico profesional en Hostinger. Evita integraciones complejas y disfruta de una experiencia con un solo clic para sincronizar contactos, lograr la mejor entregabilidad y una experiencia de email marketing personalizada.
Comparación de precios
Suscriptores
Precio
Precio
Hasta 500
AR$ 12.499,00
$20
Hasta 2.500
AR$ 56.099,00
$60
Hasta 5.000
AR$ 99.599,00
$100
Hasta 10k
AR$ 161.899,00
$135
Hasta 50k
AR$ 560.399,00
$450
*Fecha de comparación: 1 de Dic de 2025.
Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.
El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.
Hermosos correos electrónicos de IA a partir de un solo mensaje
Herramientas de IA para el éxito de su correo electrónico
Plantillas de correo electrónico de marca
Publica más rápido. La herramienta de creación de plantillas de correo electrónico con IA transforma al instante un simple mensaje en un correo electrónico listo para enviar.
Líneas de asunto que generan clics
Consigue 5 líneas de asunto persuasivas que se adapten perfectamente al contenido de tu correo electrónico. Asegúrate de que todos los correos se lean, no se eliminen.
Segmentación de audiencia más inteligente
Usa IA para definir tus contactos más valiosos. Obtén segmentos precisos según la actividad, garantizando que cada envío genere la máxima conversión.
¿Cuantos suscriptores tienes?
Mensual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de emails
Plantillas de email
Campañas de email
Anual
Hasta 500 suscriptores únicos por mes
Automatizaciones de emails
Plantillas de email
Campañas de email
