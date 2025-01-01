Hostinger Reach frente a Mailchimp

¿Cansado de los precios en alza de Mailchimp? Consigue la máxima eficiencia sin un precio elevado. Compara Hostinger Reach y Mailchimp para determinar qué plataforma ofrece las mejores funciones a un precio más bajo.

¿Por qué elegir Hostinger Reach?

Deja de perder tiempo con software engorroso y configuraciones confusas. Hostinger Reach permite a las pequeñas empresas en crecimiento diseñar, enviar y medir campañas de correo electrónico profesionales y con imagen de marca en minutos, sin necesidad de un título en marketing.

Mantenga sus listas de correo electrónico saludables

Llega a la bandeja de entrada, no a la carpeta de spam. Automatizamos la configuración técnica (SPF/DKIM) y brindamos visibilidad de los fallos de entrega para ayudar a eliminar los rebotes permanentes, asegurando así la entregabilidad de sus correos electrónicos a largo plazo.

Lanzar campañas con IA

Ahorra tiempo de diseño. Usa el creador de plantillas de correo electrónico con IA para generar al instante un correo electrónico profesional y listo para enviar, basado en una simple instrucción. Pasa de la idea al lanzamiento en minutos.

Ya en el ecosistema de Hostinger

Gestiona tu dominio, sitio web y correo electrónico profesional en Hostinger. Evita integraciones complejas y disfruta de una experiencia con un solo clic para sincronizar contactos, lograr la mejor entregabilidad y una experiencia de email marketing personalizada.

Comparación de precios

Tu crecimiento no debería verse limitado por los altos costos. Hostinger se compromete a brindar a cada pequeña empresa herramientas potentes y avanzadas a una fracción del costo, garantizando que los emprendedores individuales puedan enfocar su energía en la conversión de clientes, no en calcular las cuotas mensuales del software.
Hostinger Reach
Mailchimp

Suscriptores

Precio
Precio

Hasta 500

AR$ 12.499,00
$20

Hasta 2.500

AR$ 56.099,00
$60

Hasta 5.000

AR$ 99.599,00
$100

Hasta 10k

AR$ 161.899,00
$135

Hasta 50k

AR$ 560.399,00
$450

*Fecha de comparación: 1 de Dic de 2025.

Leonardo Amoyr

Con Hostinger Reach, recopilo clientes potenciales, los segmento y los envío sin tener que hacer malabarismos con varias herramientas. Todo está en un solo lugar.

Leonardo Amoyr

Emprendedor y creador de contenido

Kim Keogh Creates

El alcance tiene un potencial real. Puedo enviar boletines informativos y crear un club privado de personas genuinamente interesadas en mi arte; es mucho más personal que las redes sociales.

Kim Keogh Creates

Ilustrador / Creativo integral | keoghcreates.com

Hermosos correos electrónicos de IA a partir de un solo mensaje

Convierta sus ideas en correos electrónicos profesionales en minutos: no necesita experiencia en diseño o codificación.
Herramientas de IA para el éxito de su correo electrónico

Plantillas de correo electrónico de marca

Plantillas de correo electrónico de marca

Publica más rápido. La herramienta de creación de plantillas de correo electrónico con IA transforma al instante un simple mensaje en un correo electrónico listo para enviar.

Líneas de asunto que generan clics

Líneas de asunto que generan clics

Consigue 5 líneas de asunto persuasivas que se adapten perfectamente al contenido de tu correo electrónico. Asegúrate de que todos los correos se lean, no se eliminen.

Segmentación de audiencia más inteligente

Segmentación de audiencia más inteligente

Usa IA para definir tus contactos más valiosos. Obtén segmentos precisos según la actividad, garantizando que cada envío genere la máxima conversión.

Garantía de devolución de dinero de 30 días

¿Cuantos suscriptores tienes?

0
50k
0% OFF

Mensual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

AR$  12.499,00 /mes
Por 1 mes. Se renueva a AR$ 12.499,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 créditos de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Gestioná segmentos de audiencia ilimitados con IA
Conectá el Creador de páginas web de Hostinger o tu sitio de WordPress
Soporte prioritario 24/7

Automatizaciones de emails

Creá automatizaciones de emails de bienvenida
Creá secuencias de email automatizadas con intervalos
Mails automatizados de carrito abandonado y poscompra para WooCommerce
Emails automatizados de poscompra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Generá plantillas de email con IA
Editá plantillas generadas por IA
Recargá créditos de IA cuando quieras
Personalizá los emails con los nombres o direcciones
Aplicá los recursos de tu marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planificá las campañas con anticipación
Seguí aperturas, clics y rendimiento
Enviá emails de prueba antes del lanzamiento
Más vendido
66% OFF

Anual

Hasta 500 suscriptores únicos por mes

AR$  4.199,00 /mes
Por 12 meses. Se renueva a AR$ 4.199,00/mes.
Enviá 3 500 emails por mes
5 créditos de IA gratis por mes
Sin logo de Reach en tus emails
Gestioná segmentos de audiencia ilimitados con IA
Conectá el Creador de páginas web de Hostinger o tu sitio de WordPress
Soporte prioritario 24/7

Automatizaciones de emails

Creá automatizaciones de emails de bienvenida
Creá secuencias de email automatizadas con intervalos
Mails automatizados de carrito abandonado y poscompra para WooCommerce
Emails automatizados de poscompra para el Creador de páginas web de Hostinger

Plantillas de email

Generá plantillas de email con IA
Editá plantillas generadas por IA
Recargá créditos de IA cuando quieras
Personalizá los emails con los nombres o direcciones
Aplicá los recursos de tu marca para un diseño coherente

Campañas de email

Planificá las campañas con anticipación
Seguí aperturas, clics y rendimiento
Enviá emails de prueba antes del lanzamiento

El precio mostrado es la tarifa mensual sin impuestos.

Reach

Entra en una nueva era del marketing por correo electrónico

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir la plataforma de email marketing adecuada para mi negocio?

¿Es Hostinger Reach o Mailchimp una mejor opción para las pequeñas empresas?

¿Cuánto cuesta Hostinger Reach en comparación con Mailchimp?

Protejemos tu privacidad

