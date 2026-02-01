Pourquoi choisir Hostinger Reach ?
Optimisez vos listes d'emails
Nous automatisons la configuration technique (SPF/DKIM) et vous donnons une meilleure visibilité sur les échecs d'envoi afin d'éliminer les rebonds permanents et de garantir une délivrabilité optimale sur le long terme. Pour que vos emails ne finissent plus jamais dans les spams !
Lancez des campagnes avec l'IA
Créez plus vite, sans compromis. Avec le créateur de templates d'email IA, générez instantanément un email professionnel, prêt à l'envoi, à partir d'une simple requête. Passez de l'idée à la campagne en quelques minutes.
Centralisez tous vos outils avec Hostinger
Tout est au même endroit : nom de domaine, site web et email. Synchronisez vos contacts en un clic, évitez les intégrations complexes et profitez d'une meilleure délivrabilité et d'un marketing par email plus personnalisé.
Comparaison des prix
Abonnés
Prix
Jusqu'à 500
5,99 €
17,18 €
Jusqu'à 2 500
23,99 €
51,53 €
Jusqu'à 5 000
41,99 €
85,88 €
Jusqu'à 10 000
68,99 €
115,93 €
Jusqu'à 50 000
236,99 €
386,45 €
*Date de comparaison : 1 février 2026.
Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.
Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.
Des emails IA exceptionnels en une seule requête
Des outils IA pour optimiser vos emails
Des templates d'email personnalisés
Gagnez du temps avec le créateur de templates d'email IA, qui transforme instantanément une simple requête en un email prêt à être envoyé.
Des objets d'email qui génèrent des clics
Obtenez 5 objets percutants, parfaitement adaptés à votre contenu. Attirez l'attention pour que vos emails ne finissent plus jamais dans la corbeille.
Un ciblage plus précis
Utilisez l'IA pour identifier vos contacts les plus précieux. Segmentez avec précision selon leur activité et maximisez les conversions à chaque envoi.
Combien d'abonnés avez-vous ?
Mensuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Automatisations d'email
Templates d'email
Campagnes email
Annuel
Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois
Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes.