Privilégiez une plateforme facile à prendre en main, avec des fonctionnalités indispensables et des prix transparents. Une bonne plateforme doit offrir un éditeur simple, une segmentation de base, une automatisation de bienvenue et une bonne délivrabilité. Pour une petite entreprise, l'idéal est de garder une prise en main rapide et des coûts prévisibles qui restent abordables à mesure que votre liste d'abonnés grandit.