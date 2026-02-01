Pourquoi choisir Hostinger Reach ?

Fini les logiciels compliqués et les configurations fastidieuses ! Avec Hostinger Reach, les petites entreprises peuvent créer, envoyer et suivre des campagnes email professionnelles et parfaitement alignées à leur marque en quelques minutes, le tout sans aucune expertise marketing.

Optimisez vos listes d'emails

Nous automatisons la configuration technique (SPF/DKIM) et vous donnons une meilleure visibilité sur les échecs d'envoi afin d'éliminer les rebonds permanents et de garantir une délivrabilité optimale sur le long terme. Pour que vos emails ne finissent plus jamais dans les spams !

Lancez des campagnes avec l'IA

Créez plus vite, sans compromis. Avec le créateur de templates d'email IA, générez instantanément un email professionnel, prêt à l'envoi, à partir d'une simple requête. Passez de l'idée à la campagne en quelques minutes.

Centralisez tous vos outils avec Hostinger

Tout est au même endroit : nom de domaine, site web et email. Synchronisez vos contacts en un clic, évitez les intégrations complexes et profitez d'une meilleure délivrabilité et d'un marketing par email plus personnalisé.

Comparaison des prix

Développez votre activité sans vous ruiner. Avec Hostinger, profitez d'outils performants à prix réduit et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : vos clients.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnés

Prix
Prix

Jusqu'à 500

CHF 4.89
17,18 €

Jusqu'à 2 500

CHF 21.79
51,53 €

Jusqu'à 5 000

CHF 38.69
85,88 €

Jusqu'à 10 000

CHF 62.79
115,93 €

Jusqu'à 50 000

CHF 217.39
386,45 €

*Date de comparaison : 1 février 2026.

Leonardo Amoyr

Avec Hostinger Reach, je collecte des prospects, je segmente et j'envoie sans avoir à jongler entre plusieurs outils. Tout est au même endroit.

Leonardo Amoyr

Entrepreneur et créateur de contenu

Kim Keogh Creates

Reach offre un vrai potentiel. Je peux envoyer des newsletters et créer un espace privé avec des personnes qui apprécient mon art. C'est bien plus personnel que les réseaux sociaux.

Kim Keogh Creates

Illustratrice / Créative polyvalente | keoghcreates.com

Des emails IA exceptionnels en une seule requête

Transformez vos idées en emails professionnels en quelques minutes. Aucune expérience en design ou en codage nécessaire.
Des outils IA pour optimiser vos emails

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Combien d'abonnés avez-vous ?

0
50k
-0 %

Mensuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

CHF  4.89 /mois
Pour 1 mois. Renouvellement au prix de CHF 4.89/mois.
Le plus populaire
-74 %

Annuel

Jusqu'à 500 abonnés uniques par mois

CHF  1.29 /mois
Pour 12 mois. Renouvellement au prix de CHF 1.69/mois.
Le respect de votre vie privée, notre priorité

