Warum Hostinger Reach wählen?
Pflegen Sie Ihre E-Mail-Listen
Landen Sie im Posteingang, nicht im Spam-Ordner. Wir automatisieren die technische Einrichtung (SPF/DKIM) und bieten Einblick in Zustellungsfehler, um Hard Bounces zu vermeiden und so die langfristige Zustellbarkeit Ihrer E-Mails zu sichern.
Starten Sie Kampagnen mit KI
Sparen Sie sich den Designaufwand. Nutzen Sie einfach das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen. So erstellen Sie aus einer einfachen Eingabe sofort eine professionelle, versandfertige E-Mail – von der Idee bis zur Veröffentlichung in Minuten.
Bereits im Hostinger-Ökosystem
Verwalten Sie Ihre professionelle Domain, Website und E-Mail bei Hostinger. Vermeiden Sie umständliche Integrationen – mit einem Klick können Sie: Kontakte synchronisieren sowie optimale Zustellbarkeit und personalisiertes E-Mail-Marketing erreichen.
Preisvergleich
Abonnenten
Preis
Preis
Bis zu 500
5,99 €
20 $
Bis zu 2.500
23,99 €
60 $
Bis zu 5.000
41,99 €
100 $
Bis zu 10.000
68,99 €
135 $
Bis zu 50.000
236,99 €
450 $
*Vergleichsdatum: 1. Feb. 2026.
Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.
Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club für Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.
Tolle KI-E-Mails mit einer einzigen Eingabeaufforderung
KI-Tools für Ihren E-Mail-Erfolg
Markengerechte E-Mail-Vorlagen
Gehen Sie schneller online. Das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen verwandelt eine einfache Eingabe sofort in eine versandfertige E-Mail.
Betreffzeilen, die Klicks bringen
Erhalten Sie 5 überzeugende Betreffzeilen, die perfekt zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen. Stellen Sie sicher, dass jede E-Mail gelesen und nicht gelöscht wird.
Intelligentere Zielgruppenansprache
Nutzen Sie KI, um Ihre wertvollsten Kontakte zu identifizieren. Erhalten Sie präzise Segmente basierend auf Aktivität – sorgen Sie so dafür, dass jede E-Mail maximale Konversionen erzielt.
Wie viele Abonnenten haben Sie?
Monatlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Jährlich
Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat
E-Mail-Automatisierungen
E-Mail-Vorlagen
E-Mail-Kampagnen
Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.