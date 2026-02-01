Warum Hostinger Reach wählen?

Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit umständlicher Software und komplizierten Einrichtungen. Mit Hostinger Reach können wachsende Kleinunternehmen professionelle, markenkonforme E-Mail-Kampagnen in Minuten erstellen, versenden und auswerten – ganz ohne Marketing-Vorkenntnisse.

Pflegen Sie Ihre E-Mail-Listen

Landen Sie im Posteingang, nicht im Spam-Ordner. Wir automatisieren die technische Einrichtung (SPF/DKIM) und bieten Einblick in Zustellungsfehler, um Hard Bounces zu vermeiden und so die langfristige Zustellbarkeit Ihrer E-Mails zu sichern.

Starten Sie Kampagnen mit KI

Sparen Sie sich den Designaufwand. Nutzen Sie einfach das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen. So erstellen Sie aus einer einfachen Eingabe sofort eine professionelle, versandfertige E-Mail – von der Idee bis zur Veröffentlichung in Minuten.

Bereits im Hostinger-Ökosystem

Verwalten Sie Ihre professionelle Domain, Website und E-Mail bei Hostinger. Vermeiden Sie umständliche Integrationen – mit einem Klick können Sie: Kontakte synchronisieren sowie optimale Zustellbarkeit und personalisiertes E-Mail-Marketing erreichen.

Preisvergleich

Ihr Wachstum sollte nicht durch hohe Kosten ausgebremst werden. Hostinger setzt sich dafür ein, jedem Kleinunternehmen leistungsstarke, moderne Tools zu einem Bruchteil der Kosten bereitzustellen. So können Einzelunternehmer ihre Energie auf die Kundengewinnung konzentrieren – statt monatliche Softwarekosten zu kalkulieren.
Hostinger Reach
Mailchimp

Abonnenten

Preis
Preis

Bis zu 500

CHF 4.89
20 $

Bis zu 2.500

CHF 21.79
60 $

Bis zu 5.000

CHF 38.69
100 $

Bis zu 10.000

CHF 62.79
135 $

Bis zu 50.000

CHF 217.39
450 $

*Vergleichsdatum: 1. Feb. 2026.

Leonardo Amoyr

Mit Hostinger Reach sammle ich Leads, segmentiere sie und versende sie, ohne mit verschiedenen Tools jonglieren zu müssen. Alles ist an einem Ort.

Leonardo Amoyr

Unternehmer und Inhaltsersteller

Kim Keogh Creates

Reach hat echtes Potenzial. Ich kann Newsletter versenden und einen privaten Club für Menschen aufbauen, die sich wirklich für meine Kunst interessieren – es ist viel persönlicher als Social Media.

Kim Keogh Creates

Illustratorin / Kreativ-Allrounder | keoghcreates.com

Tolle KI-E-Mails mit einer einzigen Eingabeaufforderung

Verwandeln Sie Ideen in Minuten in professionelle E-Mails – keine Design- oder Programmierkenntnisse erforderlich.
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Verfolgen Sie, was funktioniert, um intelligenter zu versenden
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
Bauen Sie ein treues Publikum auf, das wiederkommt
KI-Tools für Ihren E-Mail-Erfolg

Markenkonforme E-Mail-Vorlagen

Markenkonforme E-Mail-Vorlagen

Gehen Sie schneller online. Das KI-gestützte Tool zur Erstellung von E-Mail-Vorlagen verwandelt eine einfache Eingabe sofort in eine versandfertige E-Mail.

Betreffzeilen, die Klicks bringen

Betreffzeilen, die Klicks bringen

Erhalten Sie 5 überzeugende Betreffzeilen, die perfekt zu Ihrem E-Mail-Inhalt passen. Stellen Sie sicher, dass jede E-Mail gelesen und nicht gelöscht wird.

Intelligentere Zielgruppenansprache

Intelligentere Zielgruppenansprache

Nutzen Sie KI, um Ihre wertvollsten Kontakte zu identifizieren. Erhalten Sie präzise Segmente basierend auf Aktivität – sorgen Sie so dafür, dass jede E-Mail maximale Konversionen erzielt.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wie viele Abonnenten haben Sie?

0
50k
0 % Rabatt

Monatlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

CHF  4.89 /Mon.
Für 1 Monat. Verlängerungspreis: CHF 4.89/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden
BESTSELLER
74 % Rabatt

Jährlich

Bis zu 500 eindeutige Abonnenten im Monat

CHF  1.29 /Mon.
Für 12 Monate. Verlängerungspreis: CHF 1.69/Mon.
3 500 E-Mails pro Monat versenden
5 monatliche KI-Credits gratis erhalten
E-Mails ohne Reach-Logo senden
Unbegrenzt viele KI-gestützte Zielgruppensegmente verwalten
Mit Hostinger Website-Baukasten oder WordPress verbinden
24/7 Prioritätssupport

E-Mail-Automatisierungen

Automatisierte Willkommens-E-Mails erstellen
Automatisierte E-Mail-Sequenzen zeitgesteuert erstellen
Automatisierte WooCommerce Warenkorbabbruch- und Nachkauf-E-Mails
Automatisierte E-Commerce Nachkauf-E-Mails für Hostinger Website-Baukasten

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen mit KI erstellen
KI-generierte Vorlagen bearbeiten
Jederzeit KI-Credits aufladen
E-Mails mit Namen oder E-Mail-Adresse personalisieren
Marken-Assets für einheitliches Design speichern

E-Mail-Kampagnen

Kampagnen im Voraus planen
Öffnungen, Klicks und Leistung verfolgen
Test-E-Mails vor dem Versand senden

Der angezeigte Preis ist der monatliche Preis ohne anfallende Steuern.

Reach

Starten Sie in eine neue Ära des E-Mail-Marketings

Hostinger Reach vs Mailchimp: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie wähle ich die richtige E-Mail-Marketing-Plattform für mein Unternehmen aus?

Ist Hostinger Reach oder Mailchimp die bessere Wahl für Kleinunternehmen?

Wie viel kostet Hostinger Reach im Vergleich zu Mailchimp?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

