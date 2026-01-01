Clawdbot — це персональна платформа ШІ-асистента, яка працює на вашій власній інфраструктурі, дозволяючи взаємодіяти зі ШІ через кілька каналів обміну повідомленнями, включаючи WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage та Microsoft Teams. На відміну від хмарних асистентів, Clawdbot працює як самостійно розміщена площина керування, що підключається до платформ обміну повідомленнями, які ви вже використовуєте, надаючи єдиний інтерфейс для взаємодії зі ШІ, зберігаючи ваші дані під вашим контролем. Платформа здобула значну популярність у спільноті розробників, маючи понад 11 000 зірок на GitHub.

Поширені випадки використання

Команди розробників використовують Clawdbot для створення власних ШІ-асистентів, які інтегруються з їхніми існуючими інструментами робочого процесу, забезпечуючи автоматизовані перевірки коду, генерацію документації та технічну підтримку через Slack або Discord. Команди продуктів та операцій використовують Clawdbot для створення інтелектуальних чат-ботів, які одночасно обробляють запити клієнтів на кількох платформах, скорочуючи час відповіді та покращуючи узгодженість обслуговування. Персональні користувачі та невеликі команди розгортають Clawdbot для консолідації взаємодій зі ШІ через програми обміну повідомленнями, створюючи єдиного асистента, який може отримувати доступ до одного й того ж контексту та можливостей незалежно від того, яку платформу вони зараз використовують.

Ключові функції

Підтримка багатоканального обміну повідомленнями для WhatsApp, Telegram, Slack, Discord та понад 10 інших платформ

Архітектура шлюзу WebSocket, що слугує єдиною площиною керування для сесій та каналів

Голосові можливості з постійною підтримкою мовлення та режимом розмови

Керування браузером за допомогою виділених екземплярів Chrome/Chromium для веб-автоматизації

Інтерактивний інтерфейс Canvas для візуальних робочих просторів, керованих агентами

Платформа навичок з розширюваністю на рівні пакетів, керованих та робочих просторів

Підтримка кількох провайдерів ШІ, включаючи моделі Anthropic Claude та OpenAI

Вузли пристроїв для iOS та Android, що дозволяють виконувати локальні дії на пристрої

Автентифікація за допомогою API-ключа для моделей Anthropic Claude та OpenAI

Постійне керування робочим простором та конфігурацією

