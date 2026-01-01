Clawdbot là một nền tảng trợ lý AI cá nhân chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, cho phép bạn tương tác với AI trên nhiều kênh nhắn tin khác nhau bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage và Microsoft Teams. Không giống như các trợ lý dựa trên đám mây, Clawdbot hoạt động như một mặt phẳng điều khiển tự lưu trữ kết nối với các nền tảng nhắn tin bạn đã sử dụng, cung cấp một giao diện thống nhất cho các tương tác AI trong khi vẫn giữ dữ liệu của bạn dưới sự kiểm soát của bạn. Nền tảng này đã nhận được sự quan tâm đáng kể trong cộng đồng nhà phát triển với hơn 11.000 lượt gắn sao trên GitHub.

Các Trường Hợp Sử Dụng Phổ Biến

Các nhóm phát triển sử dụng Clawdbot để tạo các trợ lý AI tùy chỉnh tích hợp với các công cụ quy trình làm việc hiện có của họ, cho phép đánh giá mã tự động, tạo tài liệu và hỗ trợ kỹ thuật thông qua Slack hoặc Discord. Các nhóm sản phẩm và vận hành tận dụng Clawdbot để xây dựng các chatbot thông minh xử lý các yêu cầu của khách hàng trên nhiều nền tảng cùng lúc, giảm thời gian phản hồi và cải thiện tính nhất quán của dịch vụ. Người dùng cá nhân và các nhóm nhỏ triển khai Clawdbot để hợp nhất các tương tác AI trên các ứng dụng nhắn tin, tạo ra một trợ lý thống nhất có thể truy cập cùng một ngữ cảnh và khả năng bất kể họ đang sử dụng nền tảng nào.

Các Tính Năng Chính

Hỗ trợ nhắn tin đa kênh cho WhatsApp, Telegram, Slack, Discord và hơn 10 nền tảng khác

Kiến trúc Gateway WebSocket đóng vai trò là mặt phẳng điều khiển thống nhất cho các phiên và kênh

Khả năng thoại với hỗ trợ giọng nói luôn bật và Chế độ Nói chuyện (Talk Mode)

Điều khiển trình duyệt bằng các phiên bản Chrome/Chromium chuyên dụng để tự động hóa web

Giao diện Canvas tương tác cho không gian làm việc trực quan do tác nhân điều khiển

Nền tảng kỹ năng với khả năng mở rộng được đóng gói, quản lý và cấp độ không gian làm việc

Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp AI bao gồm các mô hình Anthropic Claude và OpenAI

Các nút thiết bị cho iOS và Android cho phép các hành động cục bộ trên thiết bị

Xác thực khóa API cho các mô hình Anthropic Claude và OpenAI

Quản lý không gian làm việc và cấu hình liên tục

Tại sao nên triển khai Clawdbot trên Hostinger VPS

Triển khai Clawdbot trên Hostinger VPS cung cấp các tài nguyên chuyên dụng, bộ nhớ liên tục và độ ổn định mạng cần thiết để chạy một trợ lý AI cá nhân luôn có sẵn trên nhiều kênh. Hostinger VPS cung cấp quyền truy cập root đầy đủ và phân bổ CPU/bộ nhớ được đảm bảo, đảm bảo cổng WebSocket của Clawdbot và các kết nối kênh đồng thời hoạt động trơn tru mà không bị tranh chấp tài nguyên. Mạng đáng tin cậy và địa chỉ IP công cộng cho phép tích hợp kênh an toàn với các nền tảng nhắn tin bên ngoài, trong khi việc triển khai dựa trên Docker đơn giản hóa các bản cập nhật và quản lý phụ thuộc. Đối với người dùng và các nhóm ưu tiên quyền riêng tư dữ liệu và tùy chỉnh, Hostinger VPS mang lại khả năng kiểm soát và hiệu suất cần thiết để chạy một cơ sở hạ tầng trợ lý AI cá nhân sẵn sàng sản xuất.