Clawdbot ist eine persönliche KI-Assistentenplattform, die auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft und es Ihnen ermöglicht, mit KI über mehrere Messaging-Kanäle wie WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage und Microsoft Teams zu interagieren. Im Gegensatz zu cloudbasierten Assistenten fungiert Clawdbot als selbst gehostete Steuerungsebene, die sich mit den von Ihnen bereits genutzten Messaging-Plattformen verbindet. Dies bietet eine einheitliche Schnittstelle für KI-Interaktionen, während Ihre Daten unter Ihrer Kontrolle bleiben. Die Plattform hat in der Entwicklergemeinschaft mit über 11.000 Sternen auf GitHub große Aufmerksamkeit erregt.

Häufige Anwendungsfälle

Entwicklungsteams nutzen Clawdbot, um benutzerdefinierte KI-Assistenten zu erstellen, die sich in ihre bestehenden Workflow-Tools integrieren lassen und automatisierte Code-Reviews, Dokumentationserstellung und technischen Support über Slack oder Discord ermöglichen. Produkt- und Betriebsteams setzen Clawdbot ein, um intelligente Chatbots zu entwickeln, die Kundenanfragen über mehrere Plattformen gleichzeitig bearbeiten, wodurch die Antwortzeiten verkürzt und die Servicekonsistenz verbessert werden. Privatnutzer und kleine Teams implementieren Clawdbot, um KI-Interaktionen über Messaging-Apps hinweg zu konsolidieren. So entsteht ein einheitlicher Assistent, der auf denselben Kontext und dieselben Funktionen zugreifen kann, unabhängig davon, welche Plattform sie gerade nutzen.

Hauptmerkmale

Unterstützung für Multi-Channel-Messaging für WhatsApp, Telegram, Slack, Discord und über 10 weitere Plattformen

Gateway-WebSocket-Architektur als einheitliche Steuerungsebene für Sitzungen und Kanäle

Sprachfunktionen mit ständig aktiver Sprachunterstützung und Talk-Modus

Browsersteuerung mittels dedizierter Chrome/Chromium-Instanzen für Web-Automatisierung

Interaktive Canvas-Oberfläche für agentengesteuerte visuelle Arbeitsbereiche

Skills-Plattform mit gebündelter, verwalteter und arbeitsbereichsweiter Erweiterbarkeit

Unterstützung für mehrere KI-Anbieter, einschließlich Anthropic Claude und OpenAI-Modelle

Geräteknoten für iOS und Android, die geräte-lokale Aktionen ermöglichen

API-Schlüssel-Authentifizierung für Anthropic Claude und OpenAI-Modelle

Persistente Arbeitsbereichs- und Konfigurationsverwaltung

Warum Clawdbot auf Hostinger VPS bereitstellen?

Die Bereitstellung von Clawdbot auf einem Hostinger VPS bietet die dedizierten Ressourcen, den persistenten Speicher und die Netzwerkstabilität, die für den Betrieb eines persönlichen KI-Assistenten erforderlich sind, der über mehrere Kanäle hinweg stets verfügbar ist. Hostinger VPS bietet vollen Root-Zugriff und garantierte CPU-/Speicherzuweisung, wodurch sichergestellt wird, dass Clawdbots WebSocket-Gateway und gleichzeitige Kanalverbindungen reibungslos und ohne Ressourcenkonflikte funktionieren. Die zuverlässige Vernetzung und öffentliche IP-Adressierung ermöglichen sichere Kanalintegrationen mit externen Messaging-Plattformen, während die Docker-basierte Bereitstellung Updates und die Abhängigkeitsverwaltung vereinfacht. Für Nutzer und Teams, die Wert auf Datenschutz und Anpassung legen, bietet Hostinger VPS die Kontrolle und Leistung, die für den Betrieb einer produktionsreifen persönlichen KI-Assistenten-Infrastruktur erforderlich sind.