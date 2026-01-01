Clawdbot est une plateforme d'assistant IA personnel qui fonctionne sur votre propre infrastructure, vous permettant d'interagir avec l'IA sur plusieurs canaux de messagerie, notamment WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, Clawdbot fonctionne comme un plan de contrôle auto-hébergé qui se connecte aux plateformes de messagerie que vous utilisez déjà, offrant une interface unifiée pour les interactions avec l'IA tout en gardant vos données sous votre contrôle. La plateforme a rencontré un succès considérable au sein de la communauté des développeurs avec plus de 11 000 étoiles sur GitHub.

Cas d'utilisation courants

Les équipes de développement utilisent Clawdbot pour créer des assistants IA personnalisés qui s'intègrent à leurs outils de flux de travail existants, permettant des révisions de code automatisées, la génération de documentation et le support technique via Slack ou Discord. Les équipes produit et opérationnelles exploitent Clawdbot pour créer des chatbots intelligents qui gèrent les demandes des clients sur plusieurs plateformes simultanément, réduisant les temps de réponse et améliorant la cohérence du service. Les utilisateurs personnels et les petites équipes déploient Clawdbot pour consolider les interactions IA sur les applications de messagerie, créant un assistant unifié qui peut accéder au même contexte et aux mêmes capacités, quelle que soit la plateforme qu'ils utilisent actuellement.

Fonctionnalités clés

Prise en charge de la messagerie multicanal pour WhatsApp, Telegram, Slack, Discord et plus de 10 autres plateformes

Architecture WebSocket de passerelle servant de plan de contrôle unifié pour les sessions et les canaux

Capacités vocales avec prise en charge de la parole en continu et mode conversation

Contrôle du navigateur utilisant des instances Chrome/Chromium dédiées pour l'automatisation web

Interface Canvas interactive pour les espaces de travail visuels pilotés par agent

Plateforme de compétences avec extensibilité groupée, gérée et au niveau de l'espace de travail

Prise en charge de plusieurs fournisseurs d'IA, y compris les modèles Anthropic Claude et OpenAI

Nœuds d'appareil pour iOS et Android permettant des actions locales sur l'appareil

Authentification par clé API pour les modèles Anthropic Claude et OpenAI

Gestion persistante de l'espace de travail et de la configuration

