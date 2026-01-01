Clawdbot is een persoonlijk AI-assistentplatform dat draait op je eigen infrastructuur, waardoor je kunt communiceren met AI via meerdere berichtenkanalen, waaronder WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage en Microsoft Teams. In tegenstelling tot cloudgebaseerde assistenten functioneert Clawdbot als een zelf-gehost controlepaneel dat verbinding maakt met de berichtenplatforms die je al gebruikt, en biedt het een uniforme interface voor AI-interacties, terwijl je gegevens onder jouw controle blijven. Het platform heeft aanzienlijke populariteit verworven in de ontwikkelaarsgemeenschap met meer dan 11.000 sterren op GitHub.

Veelvoorkomende gebruiksscenario's

Ontwikkelingsteams gebruiken Clawdbot om aangepaste AI-assistenten te creëren die integreren met hun bestaande workflowtools, waardoor geautomatiseerde codereviews, documentatiegeneratie en technische ondersteuning via Slack of Discord mogelijk zijn. Product- en operationele teams maken gebruik van Clawdbot voor het bouwen van intelligente chatbots die klantvragen op meerdere platforms tegelijk afhandelen, waardoor de reactietijden worden verkort en de serviceconsistentie wordt verbeterd. Persoonlijke gebruikers en kleine teams implementeren Clawdbot om AI-interacties over berichtenapps te consolideren, en creëren zo een uniforme assistent die toegang heeft tot dezelfde context en mogelijkheden, ongeacht welk platform ze momenteel gebruiken.

Belangrijkste functies

Ondersteuning voor berichtenverkeer via meerdere kanalen voor WhatsApp, Telegram, Slack, Discord en 10+ andere platforms

Gateway WebSocket-architectuur die dient als uniform controlepaneel voor sessies en kanalen

Spraakmogelijkheden met altijd-actieve spraakondersteuning en Talk Mode

Browserbesturing met behulp van speciale Chrome/Chromium-instanties voor webautomatisering

Interactieve Canvas-interface voor agentgestuurde visuele werkruimtes

Skills-platform met gebundelde, beheerde en werkruimte-niveau uitbreidbaarheid

Ondersteuning voor meerdere AI-providers, waaronder Anthropic Claude en OpenAI-modellen

Apparaatknooppunten voor iOS en Android die apparaat-lokale acties mogelijk maken

API-sleutelauthenticatie voor Anthropic Claude en OpenAI-modellen

Permanente werkruimte en configuratiebeheer

Waarom Clawdbot implementeren op Hostinger VPS

Het implementeren van Clawdbot op een Hostinger VPS biedt de toegewezen resources, persistente opslag en netwerkstabiliteit die nodig zijn voor het draaien van een persoonlijk AI-assistent die altijd beschikbaar is via meerdere kanalen. Hostinger VPS biedt volledige root-toegang en gegarandeerde CPU-/geheugentoewijzing, waardoor de WebSocket-gateway van Clawdbot en gelijktijdige kanaalverbindingen soepel functioneren zonder resourceconflicten. De betrouwbare netwerken en openbare IP-adressering maken veilige kanaalintegraties met externe berichtenplatforms mogelijk, terwijl Docker-gebaseerde implementatie updates en afhankelijkheidsbeheer vereenvoudigt. Voor gebruikers en teams die prioriteit geven aan gegevensprivacy en aanpassing, levert Hostinger VPS de controle en prestaties die nodig zijn om een productieklare persoonlijke AI-assistentinfrastructuur te draaien.