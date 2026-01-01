เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Clawdbot
เกี่ยวกับ Clawdbot
Clawdbot คือแพลตฟอร์มผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง ช่วยให้คุณโต้ตอบกับ AI ผ่านช่องทางการส่งข้อความที่หลากหลาย รวมถึง WhatsApp Telegram Slack Discord Google Chat Signal iMessage และ Microsoft Teams ต่างจากผู้ช่วยที่ใช้ระบบคลาวด์ Clawdbot ทำงานเป็น Control Plane ที่โฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความที่คุณใช้อยู่แล้ว มอบอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการโต้ตอบกับ AI พร้อมทั้งเก็บข้อมูลของคุณไว้ภายใต้การควบคุมของคุณ แพลตฟอร์มนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักพัฒนา ด้วยจำนวนดาวมากกว่า 11,000 ดวงบน GitHub
กรณีการใช้งานทั่วไป
ทีมพัฒนาใช้ Clawdbot เพื่อสร้างผู้ช่วย AI แบบกำหนดเองที่ผสานรวมกับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ช่วยให้สามารถตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ สร้างเอกสาร และสนับสนุนทางเทคนิคผ่าน Slack หรือ Discord ทีมผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานใช้ประโยชน์จาก Clawdbot เพื่อสร้างแชทบอทอัจฉริยะที่จัดการข้อซักถามของลูกค้าในหลายแพลตฟอร์มพร้อมกัน ช่วยลดเวลาตอบสนองและปรับปรุงความสอดคล้องของการบริการ ผู้ใช้ส่วนตัวและทีมขนาดเล็กปรับใช้ Clawdbot เพื่อรวมการโต้ตอบกับ AI ในแอปส่งข้อความต่างๆ สร้างผู้ช่วยแบบรวมศูนย์ที่สามารถเข้าถึงบริบทและความสามารถเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้แพลตฟอร์มใดอยู่ก็ตาม
คุณสมบัติหลัก
- รองรับการส่งข้อความหลายช่องทางสำหรับ WhatsApp Telegram Slack Discord และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกกว่า 10 แพลตฟอร์ม
- สถาปัตยกรรม Gateway WebSocket ทำหน้าที่เป็น Control Plane แบบรวมศูนย์สำหรับเซสชันและช่องทาง
- ความสามารถด้านเสียงพร้อมการรองรับคำพูดตลอดเวลาและ Talk Mode
- การควบคุมเบราว์เซอร์โดยใช้ Chrome/Chromium อินสแตนซ์เฉพาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติบนเว็บ
- อินเทอร์เฟซ Canvas แบบโต้ตอบสำหรับพื้นที่ทำงานภาพที่ขับเคลื่อนโดยเอเจนต์
- แพลตฟอร์ม Skills พร้อมความสามารถในการขยายที่มาพร้อมกับแพ็กเกจ จัดการ และระดับพื้นที่ทำงาน
- รองรับผู้ให้บริการ AI หลายราย รวมถึง Anthropic Claude และโมเดล OpenAI
- โหนดอุปกรณ์สำหรับ iOS และ Android ที่ช่วยให้สามารถดำเนินการในเครื่องอุปกรณ์ได้
- การยืนยันตัวตนด้วย API key สำหรับ Anthropic Claude และโมเดล OpenAI
- การจัดการพื้นที่ทำงานและการกำหนดค่าแบบถาวร
ทำไมต้องปรับใช้ Clawdbot บน Hostinger VPS
การปรับใช้ Clawdbot บน Hostinger VPS มอบทรัพยากรเฉพาะ พื้นที่เก็บข้อมูลถาวร และความเสถียรของเครือข่าย ที่จำเป็นสำหรับการรันผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่พร้อมใช้งานเสมอในหลายช่องทาง Hostinger VPS ให้สิทธิ์เข้าถึง root เต็มรูปแบบและการจัดสรร CPU/หน่วยความจำที่รับประกัน ทำให้มั่นใจว่า WebSocket gateway ของ Clawdbot และการเชื่อมต่อช่องทางพร้อมกันทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการแย่งชิงทรัพยากร เครือข่ายที่เชื่อถือได้และการกำหนดที่อยู่ IP สาธารณะ ช่วยให้สามารถผสานรวมช่องทางที่ปลอดภัยกับแพลตฟอร์มการส่งข้อความภายนอกได้ ในขณะที่การปรับใช้แบบ Docker ช่วยให้การอัปเดตและการจัดการการพึ่งพาง่ายขึ้น สำหรับผู้ใช้และทีมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปรับแต่ง Hostinger VPS มอบการควบคุมและประสิทธิภาพที่จำเป็น ในการรันโครงสร้างพื้นฐานผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่พร้อมใช้งานจริง
เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Clawdbot
ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา