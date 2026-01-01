O Clawdbot é uma plataforma de assistente de IA pessoal que executa na sua própria infraestrutura, permitindo interagir com IA através de múltiplos canais de mensagens, incluindo WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams. Ao contrário dos assistentes baseados na nuvem, o Clawdbot opera como um plano de controlo autoalojado que se conecta às plataformas de mensagens que já utiliza, fornecendo uma interface unificada para interações de IA, mantendo os seus dados sob o seu controlo. A plataforma ganhou uma tração significativa na comunidade de programadores, com mais de 11 000 estrelas no GitHub.

Casos de Uso Comuns

As equipas de desenvolvimento utilizam o Clawdbot para criar assistentes de IA personalizados que se integram com as suas ferramentas de fluxo de trabalho existentes, permitindo revisões de código automatizadas, geração de documentação e suporte técnico através do Slack ou Discord. As equipas de produto e operações aproveitam o Clawdbot para construir chatbots inteligentes que gerem consultas de clientes em múltiplas plataformas simultaneamente, reduzindo os tempos de resposta e melhorando a consistência do serviço. Utilizadores pessoais e pequenas equipas implementam o Clawdbot para consolidar interações de IA em aplicações de mensagens, criando um assistente unificado que pode aceder ao mesmo contexto e capacidades, independentemente da plataforma que estão a utilizar.

Principais Funcionalidades

Suporte de mensagens multicanal para WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e mais de 10 outras plataformas

Arquitetura Gateway WebSocket que serve como plano de controlo unificado para sessões e canais

Capacidades de voz com suporte de fala sempre ativo e Modo de Conversação

Controlo do navegador utilizando instâncias dedicadas do Chrome/Chromium para automação web

Interface Canvas interativa para espaços de trabalho visuais orientados por agentes

Plataforma de competências com extensibilidade agrupada, gerida e ao nível do espaço de trabalho

Suporte para múltiplos fornecedores de IA, incluindo modelos Anthropic Claude e OpenAI

Nós de dispositivo para iOS e Android que permitem ações locais no dispositivo

Autenticação de chave API para modelos Anthropic Claude e OpenAI

Gestão persistente de espaço de trabalho e configuração

Porquê implementar o Clawdbot num VPS da Hostinger

A implementação do Clawdbot num VPS da Hostinger fornece os recursos dedicados, armazenamento persistente e estabilidade de rede necessários para executar um assistente de IA pessoal que está sempre disponível em múltiplos canais. O VPS da Hostinger oferece acesso root completo e alocação garantida de CPU/memória, garantindo que o gateway WebSocket do Clawdbot e as conexões de canal concorrentes operam sem problemas e sem contenção de recursos. A rede fiável e o endereçamento IP público permitem integrações de canal seguras com plataformas de mensagens externas, enquanto a implementação baseada em Docker simplifica as atualizações e a gestão de dependências. Para utilizadores e equipas que priorizam a privacidade dos dados e a personalização, o VPS da Hostinger oferece o controlo e o desempenho necessários para executar uma infraestrutura de assistente de IA pessoal pronta para produção.