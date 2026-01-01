Pasirinkite VPS diegimo planą Clawdbot
Apie Clawdbot
„Clawdbot“ yra asmeninė dirbtinio intelekto (DI) asistento platforma, veikianti tavo infrastruktūroje, leidžianti tau bendrauti su DI įvairiais susirašinėjimo kanalais, įskaitant „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“, „Google Chat“, „Signal“, „iMessage“ ir „Microsoft Teams“. Skirtingai nei debesų pagrindu veikiantys asistentai, „Clawdbot“ veikia kaip savarankiškai valdoma kontrolės platforma, kuri jungiasi prie jau naudojamų susirašinėjimo platformų, suteikdama vieningą sąsają DI sąveikai, išlaikant tavo duomenis tavo kontrolėje. Platforma sulaukė didelio populiarumo kūrėjų bendruomenėje, surinkusi daugiau nei 11 000 žvaigždučių „GitHub“.
Dažniausi naudojimo atvejai
Kūrimo komandos naudoja „Clawdbot“ kurdamos pritaikytus DI asistentus, kurie integruojasi su jų esamais darbo eigos įrankiais, leidžiančius automatizuoti kodo peržiūras, dokumentacijos generavimą ir teikti techninę pagalbą per „Slack“ ar „Discord“. Produktų ir operacijų komandos naudoja „Clawdbot“ kurdamos išmaniuosius pokalbių robotus, kurie vienu metu tvarko klientų užklausas įvairiose platformose, sumažindami atsakymo laiką ir pagerindami paslaugų nuoseklumą. Asmeniniai vartotojai ir mažos komandos diegia „Clawdbot“, kad konsoliduotų DI sąveikas visose susirašinėjimo programėlėse, sukurdami vieningą asistentą, kuris gali pasiekti tą patį kontekstą ir galimybes, nepriklausomai nuo to, kurią platformą jie šiuo metu naudoja.
Pagrindinės funkcijos
- Daugiakanalis susirašinėjimo palaikymas „WhatsApp“, „Telegram“, „Slack“, „Discord“ ir daugiau nei 10 kitų platformų
- „Gateway WebSocket“ architektūra, veikianti kaip vieninga sesijų ir kanalų valdymo plokštuma
- Balso galimybės su nuolatiniu kalbos palaikymu ir pokalbio režimu
- Naršyklės valdymas naudojant specialius „Chrome“ / „Chromium“ egzempliorius žiniatinklio automatizavimui
- Interaktyvi „Canvas“ sąsaja agentų valdomoms vizualinėms darbo erdvėms
- Įgūdžių platforma su sujungiamu, valdomu ir darbo erdvės lygio išplečiamumu
- Kelių DI teikėjų, įskaitant „Anthropic Claude“ ir „OpenAI“ modelius, palaikymas
- Įrenginių mazgai, skirti „iOS“ ir „Android“, leidžiantys atlikti vietinius įrenginio veiksmus
- API rakto autentifikavimas „Anthropic Claude“ ir „OpenAI“ modeliams
- Nuolatinė darbo erdvės ir konfigūracijos valdymas
Kodėl verta diegti „Clawdbot“ „Hostinger VPS“ serveryje
„Clawdbot“ diegimas „Hostinger VPS“ serveryje suteikia dedikuotus resursus, nuolatinę saugyklą ir tinklo stabilumą, reikalingą norint paleisti asmeninį DI asistentą, kuris visada pasiekiamas įvairiais kanalais. „Hostinger VPS“ siūlo visišką root prieigą ir garantuotą procesoriaus / atminties paskirstymą, užtikrinant, kad „Clawdbot“ „WebSocket“ šliuzas ir lygiagrečios kanalų jungtys veiktų sklandžiai be resursų ginčų. Patikimas tinklas ir viešasis IP adresavimas leidžia saugiai integruoti kanalus su išorinėmis susirašinėjimo platformomis, o „Docker“ pagrindu veikiantis diegimas supaprastina atnaujinimus ir priklausomybių valdymą. Vartotojams ir komandoms, kuriems svarbiausia duomenų privatumas ir pritaikymas, „Hostinger VPS“ suteikia kontrolę ir našumą, reikalingą norint paleisti gamybai paruoštą asmeninio DI asistento infrastruktūrą.
