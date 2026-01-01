Clawdbot عبارة عن منصة مساعد ذكاء اصطناعي شخصي تعمل على بنيتك التحتية الخاصة، مما يتيح لك التفاعل مع الذكاء الاصطناعي عبر قنوات مراسلة متعددة بما في ذلك WhatsApp و Telegram و Slack و Discord و Google Chat و Signal و iMessage و Microsoft Teams. على عكس المساعدات المستندة إلى السحابة، يعمل Clawdbot كلوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تتصل بمنصات المراسلة التي تستخدمها بالفعل، مما يوفر واجهة موحدة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على بياناتك تحت سيطرتك. اكتسبت المنصة زخمًا كبيرًا في مجتمع المطورين بأكثر من 11,000 نجمة على GitHub.

حالات الاستخدام الشائعة

تستخدم فرق التطوير Clawdbot لإنشاء مساعدات ذكاء اصطناعي مخصصة تتكامل مع أدوات سير العمل الحالية لديهم، مما يتيح مراجعات التعليمات البرمجية الآلية، وتوليد الوثائق، والدعم الفني عبر Slack أو Discord. تستفيد فرق المنتجات والعمليات من Clawdbot لبناء روبوتات محادثة ذكية تتعامل مع استفسارات العملاء عبر منصات متعددة في وقت واحد، مما يقلل أوقات الاستجابة ويحسن اتساق الخدمة. ينشر المستخدمون الشخصيون والفرق الصغيرة Clawdbot لتوحيد تفاعلات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات المراسلة، مما ينشئ مساعدًا موحدًا يمكنه الوصول إلى نفس السياق والقدرات بغض النظر عن المنصة التي يستخدمونها حاليًا.

الميزات الرئيسية

دعم المراسلة متعدد القنوات لـ WhatsApp و Telegram و Slack و Discord و 10+ منصات أخرى

بنية Gateway WebSocket تعمل كلوحة تحكم موحدة للجلسات والقنوات

إمكانيات صوتية مع دعم الكلام الدائم ووضع التحدث (Talk Mode)

التحكم في المتصفح باستخدام مثيلات Chrome/Chromium مخصصة لأتمتة الويب

واجهة Canvas تفاعلية لمساحات العمل المرئية التي يديرها الوكيل

منصة المهارات مع قابلية التوسع المجمعة والمدارة وعلى مستوى مساحة العمل

دعم لمقدمي الذكاء الاصطناعي المتعددين بما في ذلك نماذج Anthropic Claude و OpenAI

عقد الأجهزة لـ iOS و Android تمكّن الإجراءات المحلية للجهاز

مصادقة مفتاح API لنماذج Anthropic Claude و OpenAI

مساحة عمل مستمرة وإدارة التكوين

لماذا تنشر Clawdbot على Hostinger VPS

يوفر نشر Clawdbot على Hostinger VPS الموارد المخصصة والتخزين المستمر واستقرار الشبكة اللازمة لتشغيل مساعد ذكاء اصطناعي شخصي متاح دائمًا عبر قنوات متعددة. يوفر Hostinger VPS وصولاً كاملاً إلى الجذر وتخصيصًا مضمونًا لوحدة المعالجة المركزية/الذاكرة، مما يضمن عمل بوابة WebSocket الخاصة بـ Clawdbot واتصالات القنوات المتزامنة بسلاسة دون تنازع على الموارد. تتيح الشبكات الموثوقة وعنونة IP العامة عمليات تكامل آمنة للقنوات مع منصات المراسلة الخارجية، بينما يبسط النشر المستند إلى Docker التحديثات وإدارة التبعيات. للمستخدمين والفرق التي تعطي الأولوية لخصوصية البيانات والتخصيص، يوفر Hostinger VPS التحكم والأداء اللازمين لتشغيل بنية تحتية لمساعد ذكاء اصطناعي شخصي جاهزة للإنتاج.