Clawdbot es una plataforma de asistente personal de IA que se ejecuta en tu propia infraestructura, lo que te permite interactuar con la IA a través de múltiples canales de mensajería, incluyendo WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage y Microsoft Teams. A diferencia de los asistentes basados en la nube, Clawdbot funciona como un plano de control autoalojado que se conecta a las plataformas de mensajería que ya utilizas, proporcionando una interfaz unificada para las interacciones de IA mientras mantienes tus datos bajo tu control. La plataforma ha ganado una tracción significativa en la comunidad de desarrolladores con más de 11.000 estrellas en GitHub.

Casos de Uso Comunes

Los equipos de desarrollo utilizan Clawdbot para crear asistentes de IA personalizados que se integran con sus herramientas de flujo de trabajo existentes, lo que permite revisiones de código automatizadas, generación de documentación y soporte técnico a través de Slack o Discord. Los equipos de producto y operaciones aprovechan Clawdbot para construir chatbots inteligentes que manejan las consultas de los clientes a través de múltiples plataformas simultáneamente, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la consistencia del servicio. Los usuarios personales y los equipos pequeños implementan Clawdbot para consolidar las interacciones de IA a través de aplicaciones de mensajería, creando un asistente unificado que puede acceder al mismo contexto y capacidades independientemente de la plataforma que estén utilizando actualmente.

Características Clave

Soporte de mensajería multicanal para WhatsApp, Telegram, Slack, Discord y más de 10 plataformas adicionales

Arquitectura Gateway WebSocket que sirve como plano de control unificado para sesiones y canales

Capacidades de voz con soporte de voz siempre activo y Modo Conversación

Control del navegador utilizando instancias dedicadas de Chrome/Chromium para la automatización web

Interfaz Canvas interactiva para espacios de trabajo visuales impulsados por agentes

Plataforma de habilidades con extensibilidad a nivel de paquete, gestionada y de espacio de trabajo

Soporte para múltiples proveedores de IA, incluyendo modelos de Anthropic Claude y OpenAI

Nodos de dispositivo para iOS y Android que permiten acciones locales del dispositivo

Autenticación con clave API para modelos de Anthropic Claude y OpenAI

Espacio de trabajo persistente y gestión de configuración

¿Por qué implementar Clawdbot en Hostinger VPS?

Implementar Clawdbot en un VPS de Hostinger proporciona los recursos dedicados, el almacenamiento persistente y la estabilidad de red necesarios para ejecutar un asistente personal de IA que esté siempre disponible a través de múltiples canales. Hostinger VPS ofrece acceso root completo y asignación garantizada de CPU/memoria, asegurando que el gateway WebSocket de Clawdbot y las conexiones de canales concurrentes operen sin problemas y sin contención de recursos. La red confiable y el direccionamiento IP público permiten integraciones de canales seguras con plataformas de mensajería externas, mientras que la implementación basada en Docker simplifica las actualizaciones y la gestión de dependencias. Para usuarios y equipos que priorizan la privacidad de los datos y la personalización, Hostinger VPS ofrece el control y el rendimiento necesarios para ejecutar una infraestructura de asistente personal de IA lista para producción.