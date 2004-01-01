Clawdbot, kendi altyapınızda çalışan, WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage ve Microsoft Teams dahil olmak üzere birden fazla mesajlaşma kanalında YZ ile etkileşim kurmanızı sağlayan kişisel bir YZ asistanı platformudur. Bulut tabanlı asistanların aksine, Clawdbot, halihazırda kullandığınız mesajlaşma platformlarına bağlanan, kendi kendine barındırılan bir kontrol düzlemi olarak çalışır ve verilerinizi kontrolünüz altında tutarken YZ etkileşimleri için birleşik bir arayüz sağlar. Platform, GitHub'da 11.000'den fazla yıldıza sahip olarak geliştirici topluluğunda önemli bir ilgi görmüştür.

Yaygın Kullanım Alanları

Geliştirme ekipleri, mevcut iş akışı araçlarıyla entegre olan özel YZ asistanları oluşturmak için Clawdbot'u kullanır; bu da Slack veya Discord aracılığıyla otomatik kod incelemeleri, dokümantasyon oluşturma ve teknik destek sağlar. Ürün ve operasyon ekipleri, birden fazla platformda eş zamanlı olarak müşteri sorgularını ele alan, yanıt sürelerini azaltan ve hizmet tutarlılığını artıran akıllı sohbet botları oluşturmak için Clawdbot'tan yararlanır. Kişisel kullanıcılar ve küçük ekipler, mesajlaşma uygulamaları genelindeki YZ etkileşimlerini birleştirmek için Clawdbot'u dağıtır ve şu anda hangi platformu kullanıyor olurlarsa olsunlar aynı bağlama ve yeteneklere erişebilen birleşik bir asistan oluşturur.

Temel Özellikler

WhatsApp, Telegram, Slack, Discord ve 10'dan fazla diğer platform için çok kanallı mesajlaşma desteği

Oturumlar ve kanallar için birleşik kontrol düzlemi görevi gören Ağ Geçidi WebSocket mimarisi

Her zaman açık konuşma desteği ve Konuşma Modu ile ses yetenekleri

Web otomasyonu için özel Chrome/Chromium örnekleri kullanarak tarayıcı kontrolü

Aracı odaklı görsel çalışma alanları için Etkileşimli Canvas arayüzü

Paketlenmiş, yönetilen ve çalışma alanı düzeyinde genişletilebilirlik ile Beceri platformu

Anthropic Claude ve OpenAI modelleri dahil olmak üzere birden fazla YZ sağlayıcısı için destek

Cihaz yerel eylemlerini etkinleştiren iOS ve Android için cihaz düğümleri

Anthropic Claude ve OpenAI modelleri için API anahtarı kimlik doğrulaması

Kalıcı çalışma alanı ve yapılandırma yönetimi

Clawdbot'u Hostinger VPS'e neden dağıtmalısınız?

Clawdbot'u bir Hostinger VPS'e dağıtmak, birden fazla kanalda her zaman kullanılabilir olan kişisel bir YZ asistanını çalıştırmak için gereken özel kaynakları, kalıcı depolamayı ve ağ kararlılığını sağlar. Hostinger VPS, tam root erişimi ve garantili CPU/bellek tahsisi sunarak Clawdbot'un WebSocket ağ geçidinin ve eşzamanlı kanal bağlantılarının kaynak çekişmesi olmadan sorunsuz çalışmasını sağlar. Güvenilir ağ iletişimi ve genel IP adreslemesi, harici mesajlaşma platformlarıyla güvenli kanal entegrasyonlarını mümkün kılarken, Docker tabanlı dağıtım ise güncellemeleri ve bağımlılık yönetimini basitleştirir. Veri gizliliğine ve özelleştirmeye öncelik veren kullanıcılar ve ekipler için Hostinger VPS, üretime hazır bir kişisel YZ asistanı altyapısını çalıştırmak için gereken kontrolü ve performansı sunar.