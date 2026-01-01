Clawdbot은 자체 인프라에서 실행되는 개인 AI 비서 플랫폼으로, WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, Microsoft Teams를 포함한 여러 메시징 채널에서 AI와 상호 작용할 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 비서와 달리, Clawdbot은 자체 호스팅 제어 플레인으로 작동하여 이미 사용 중인 메시징 플랫폼에 연결하고, 데이터를 직접 제어하면서 AI 상호 작용을 위한 통합 인터페이스를 제공합니다. 이 플랫폼은 GitHub에서 11,000개 이상의 스타를 받으며 개발자 커뮤니티에서 상당한 인기를 얻었습니다.

일반적인 사용 사례

개발팀은 Clawdbot을 사용하여 기존 워크플로 도구와 통합되는 맞춤형 AI 비서를 만듭니다. 이를 통해 Slack 또는 Discord를 통해 자동화된 코드 검토, 문서 생성 및 기술 지원을 가능하게 합니다. 제품 및 운영팀은 Clawdbot을 활용하여 여러 플랫폼에서 동시에 고객 문의를 처리하는 지능형 챗봇을 구축하여 응답 시간을 단축하고 서비스 일관성을 향상시킵니다. 개인 사용자 및 소규모 팀은 Clawdbot을 배포하여 메시징 앱 전반의 AI 상호 작용을 통합하고, 현재 사용 중인 플랫폼에 관계없이 동일한 컨텍스트와 기능에 액세스할 수 있는 통합 비서를 만듭니다.

주요 기능

WhatsApp, Telegram, Slack, Discord 및 10개 이상의 다른 플랫폼을 위한 다중 채널 메시징 지원

세션 및 채널을 위한 통합 제어 플레인 역할을 하는 게이트웨이 WebSocket 아키텍처

상시 음성 지원 및 Talk Mode를 갖춘 음성 기능

웹 자동화를 위한 전용 Chrome/Chromium 인스턴스를 사용한 브라우저 제어

에이전트 기반 시각적 작업 공간을 위한 대화형 Canvas 인터페이스

번들, 관리형 및 작업 공간 수준 확장성을 갖춘 Skills 플랫폼

Anthropic Claude 및 OpenAI 모델을 포함한 여러 AI 공급자 지원

장치 로컬 작업을 가능하게 하는 iOS 및 Android용 장치 노드

Anthropic Claude 및 OpenAI 모델을 위한 API 키 인증

영구 작업 공간 및 구성 관리

호스팅어 VPS에 Clawdbot을 배포해야 하는 이유

호스팅어 VPS에 Clawdbot을 배포하면 여러 채널에서 항상 사용 가능한 개인 AI 비서를 실행하는 데 필요한 전용 리소스, 영구 스토리지 및 네트워크 안정성을 제공합니다. 호스팅어 VPS는 전체 루트 액세스 및 보장된 CPU/메모리 할당을 제공하여 Clawdbot의 WebSocket 게이트웨이 및 동시 채널 연결이 리소스 경합 없이 원활하게 작동하도록 보장합니다. 안정적인 네트워킹 및 공용 IP 주소 지정은 외부 메시징 플랫폼과의 안전한 채널 통합을 가능하게 하며, Docker 기반 배포는 업데이트 및 종속성 관리를 간소화합니다. 데이터 프라이버시 및 사용자 지정을 우선시하는 사용자 및 팀에게 호스팅어 VPS는 프로덕션 준비가 된 개인 AI 비서 인프라를 실행하는 데 필요한 제어 및 성능을 제공합니다.