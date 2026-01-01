Clawdbot adalah platform asisten AI pribadi yang berjalan di infrastruktur Anda sendiri, memungkinkan Anda berinteraksi dengan AI di berbagai saluran pesan termasuk WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, dan Microsoft Teams. Tidak seperti asisten berbasis cloud, Clawdbot beroperasi sebagai control plane yang di-host sendiri yang terhubung ke platform pesan yang sudah Anda gunakan, menyediakan antarmuka terpadu untuk interaksi AI sambil menjaga data Anda tetap dalam kendali Anda. Platform ini telah mendapatkan daya tarik yang signifikan di komunitas developer dengan lebih dari 11.000 bintang di GitHub.

Kasus Penggunaan Umum

Tim developer menggunakan Clawdbot untuk membuat asisten AI kustom yang terintegrasi dengan alat alur kerja mereka yang sudah ada, memungkinkan tinjauan kode otomatis, pembuatan dokumentasi, dan dukungan teknis melalui Slack atau Discord. Tim produk dan operasional memanfaatkan Clawdbot untuk membangun chatbot cerdas yang menangani pertanyaan pelanggan di berbagai platform secara bersamaan, mengurangi waktu respons dan meningkatkan konsistensi layanan. Pengguna pribadi dan tim kecil menerapkan Clawdbot untuk mengonsolidasikan interaksi AI di seluruh aplikasi pesan, menciptakan asisten terpadu yang dapat mengakses konteks dan kemampuan yang sama terlepas dari platform mana yang sedang mereka gunakan.

Fitur Utama

Dukungan pesan multi-saluran untuk WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, dan 10+ platform lainnya

Arsitektur Gateway WebSocket berfungsi sebagai control plane terpadu untuk sesi dan saluran

Kemampuan suara dengan dukungan ucapan selalu aktif dan Mode Bicara

Kontrol browser menggunakan instance Chrome/Chromium khusus untuk otomatisasi web

Antarmuka Canvas interaktif untuk ruang kerja visual yang digerakkan agen

Platform Skills dengan ekstensibilitas yang dibundel, dikelola, dan tingkat ruang kerja

Dukungan untuk beberapa penyedia AI termasuk model Anthropic Claude dan OpenAI

Node perangkat untuk iOS dan Android memungkinkan tindakan lokal perangkat

Autentikasi kunci API untuk model Anthropic Claude dan OpenAI

Ruang kerja persisten dan manajemen konfigurasi

Mengapa menerapkan Clawdbot di Hostinger VPS

Menerapkan Clawdbot di Hostinger VPS menyediakan sumber daya khusus, penyimpanan persisten, dan stabilitas jaringan yang diperlukan untuk menjalankan asisten AI pribadi yang selalu tersedia di berbagai saluran. Hostinger VPS menawarkan akses root penuh dan alokasi CPU/memori yang terjamin, memastikan gateway WebSocket Clawdbot dan koneksi saluran bersamaan beroperasi dengan lancar tanpa perebutan sumber daya. Jaringan yang andal dan pengalamatan IP publik memungkinkan integrasi saluran yang aman dengan platform pesan eksternal, sementara penerapan berbasis Docker menyederhanakan pembaruan dan manajemen dependensi. Untuk pengguna dan tim yang memprioritaskan privasi data dan kustomisasi, Hostinger VPS memberikan kontrol dan kinerja yang dibutuhkan untuk menjalankan infrastruktur asisten AI pribadi yang siap produksi.