Clawdbot este o platformă personală de asistent AI care rulează pe propria ta infrastructură, permițându-ți să interacționezi cu AI pe mai multe canale de mesagerie, inclusiv WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage și Microsoft Teams. Spre deosebire de asistenții bazați pe cloud, Clawdbot funcționează ca un plan de control auto-găzduit care se conectează la platformele de mesagerie pe care le utilizezi deja, oferind o interfață unificată pentru interacțiunile AI, păstrând în același timp datele tale sub controlul tău. Platforma a câștigat o tracțiune semnificativă în comunitatea de dezvoltatori, cu peste 11.000 de stele pe GitHub.

Cazuri de utilizare comune

Echipele de dezvoltare utilizează Clawdbot pentru a crea asistenți AI personalizați care se integrează cu instrumentele lor de lucru existente, permițând revizuiri automate de cod, generare de documentație și suport tehnic prin Slack sau Discord. Echipele de produs și operațiuni valorifică Clawdbot pentru a construi chatbot inteligenți care gestionează solicitările clienților pe mai multe platforme simultan, reducând timpii de răspuns și îmbunătățind consistența serviciilor. Utilizatorii personali și echipele mici implementează Clawdbot pentru a consolida interacțiunile AI pe aplicațiile de mesagerie, creând un asistent unificat care poate accesa același context și aceleași capabilități, indiferent de platforma pe care o utilizează în prezent.

Funcționalități cheie

Suport de mesagerie multi-canal pentru WhatsApp, Telegram, Slack, Discord și peste 10 alte platforme

Arhitectură Gateway WebSocket care servește ca plan de control unificat pentru sesiuni și canale

Capabilități vocale cu suport vocal permanent și Mod de Conversație

Control browser utilizând instanțe dedicate Chrome/Chromium pentru automatizarea web

Interfață Canvas interactivă pentru spații de lucru vizuale ghidate de agent

Platformă de abilități cu extensibilitate la nivel de pachet, gestionată și la nivel de spațiu de lucru

Suport pentru mai mulți furnizori AI, inclusiv modelele Anthropic Claude și OpenAI

Noduri de dispozitiv pentru iOS și Android, permițând acțiuni locale pe dispozitiv

Autentificare cu cheie API pentru modelele Anthropic Claude și OpenAI

Spațiu de lucru persistent și gestionarea configurației

De ce să implementezi Clawdbot pe Hostinger VPS

Implementarea Clawdbot pe un Hostinger VPS oferă resursele dedicate, stocarea persistentă și stabilitatea rețelei necesare pentru a rula un asistent AI personal care este întotdeauna disponibil pe mai multe canale. Hostinger VPS oferă acces root complet și alocare garantată de CPU/memorie, asigurând că gateway-ul WebSocket al Clawdbot și conexiunile concurente ale canalelor funcționează fără probleme, fără conflicte de resurse. Rețeaua fiabilă și adresarea IP publică permit integrări sigure de canale cu platforme externe de mesagerie, în timp ce implementarea bazată pe Docker simplifică actualizările și gestionarea dependențelor. Pentru utilizatorii și echipele care prioritizează confidențialitatea datelor și personalizarea, Hostinger VPS oferă controlul și performanța necesare pentru a rula o infrastructură de asistent AI personală pregătită pentru producție.