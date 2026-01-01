Clawdbot to osobista platforma asystenta AI, która działa na Twojej własnej infrastrukturze, umożliwiając Ci interakcję z AI za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych, w tym WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage i Microsoft Teams. W przeciwieństwie do asystentów opartych na chmurze, Clawdbot działa jako samodzielnie hostowana płaszczyzna kontrolna, która łączy się z platformami komunikacyjnymi, których już używasz, zapewniając ujednolicony interfejs do interakcji z AI przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad Twoimi danymi. Platforma zyskała znaczną popularność w społeczności deweloperów z ponad 11 000 gwiazdek na GitHubie.

Typowe zastosowania

Zespoły deweloperskie używają Clawdbota do tworzenia niestandardowych asystentów AI, które integrują się z ich istniejącymi narzędziami do zarządzania przepływem pracy, umożliwiając automatyczne przeglądy kodu, generowanie dokumentacji i wsparcie techniczne za pośrednictwem Slacka lub Discorda. Zespoły produktowe i operacyjne wykorzystują Clawdbota do tworzenia inteligentnych chatbotów, które obsługują zapytania klientów jednocześnie na wielu platformach, skracając czas odpowiedzi i poprawiając spójność usług. Użytkownicy indywidualni i małe zespoły wdrażają Clawdbota, aby skonsolidować interakcje z AI w aplikacjach do przesyłania wiadomości, tworząc ujednoliconego asystenta, który może uzyskać dostęp do tego samego kontekstu i możliwości, niezależnie od tego, której platformy aktualnie używają.

Kluczowe funkcje

Obsługa wiadomości wielokanałowych dla WhatsApp, Telegram, Slack, Discord i ponad 10 innych platform

Architektura Gateway WebSocket służąca jako ujednolicona płaszczyzna kontrolna dla sesji i kanałów

Funkcje głosowe z zawsze aktywną obsługą mowy i trybem rozmowy (Talk Mode)

Kontrola przeglądarki za pomocą dedykowanych instancji Chrome/Chromium do automatyzacji sieci

Interaktywny interfejs Canvas dla wizualnych przestrzeni roboczych sterowanych przez agenta

Platforma umiejętności z rozszerzalnością na poziomie pakietu, zarządzania i przestrzeni roboczej

Obsługa wielu dostawców AI, w tym modeli Anthropic Claude i OpenAI

Węzły urządzeń dla iOS i Androida umożliwiające działania lokalne na urządzeniu

Uwierzytelnianie kluczem API dla modeli Anthropic Claude i OpenAI

Trwała przestrzeń robocza i zarządzanie konfiguracją

Dlaczego warto wdrożyć Clawdbota na Hostinger VPS

Wdrożenie Clawdbota na Hostinger VPS zapewnia dedykowane zasoby, trwałą pamięć masową i stabilność sieci, niezbędne do uruchomienia osobistego asystenta AI, który jest zawsze dostępny na wielu kanałach. Hostinger VPS oferuje pełny dostęp root i gwarantowaną alokację CPU/pamięci, zapewniając płynne działanie bramy WebSocket Clawdbota i równoczesnych połączeń kanałowych bez rywalizacji o zasoby. Niezawodna sieć i publiczne adresowanie IP umożliwiają bezpieczne integracje kanałów z zewnętrznymi platformami komunikacyjnymi, natomiast wdrożenie oparte na Dockerze upraszcza aktualizacje i zarządzanie zależnościami. Dla użytkowników i zespołów, którzy priorytetowo traktują prywatność danych i personalizację, Hostinger VPS zapewnia kontrolę i wydajność potrzebne do uruchomienia gotowej do produkcji infrastruktury osobistego asystenta AI.