Clawdbot היא פלטפורמת עוזר AI אישי הפועלת על התשתית שלכם, המאפשרת לכם לקיים אינטראקציה עם AI על פני ערוצי הודעות מרובים, כולל WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage ו-Microsoft Teams. בניגוד לעוזרים מבוססי ענן, Clawdbot פועלת כמישור בקרה באירוח עצמי המתחבר לפלטפורמות ההודעות שבהן אתם כבר משתמשים, ומספקת ממשק אחיד לאינטראקציות AI תוך שמירה על הנתונים שלכם בשליטתכם. הפלטפורמה צברה תאוצה משמעותית בקהילת המפתחים עם למעלה מ-11,000 כוכבים ב-GitHub.

מקרי שימוש נפוצים

צוותי פיתוח משתמשים ב-Clawdbot כדי ליצור עוזרי AI מותאמים אישית המשתלבים עם כלי זרימת העבודה הקיימים שלהם, ומאפשרים ביקורות קוד אוטומטיות, יצירת תיעוד ותמיכה טכנית באמצעות Slack או Discord. צוותי מוצר ותפעול ממנפים את Clawdbot לבניית צ'אטבוטים חכמים המטפלים בפניות לקוחות על פני מספר פלטפורמות בו-זמנית, ומפחיתים את זמני התגובה ומשפרים את עקביות השירות. משתמשים פרטיים וצוותים קטנים פורסים את Clawdbot כדי לאחד אינטראקציות AI על פני אפליקציות הודעות, ויוצרים עוזר אחיד שיכול לגשת לאותו הקשר ויכולות ללא קשר לפלטפורמה שבה הם משתמשים כרגע.

תכונות עיקריות

תמיכה בהודעות מרובות ערוצים עבור WhatsApp, Telegram, Slack, Discord ו-10+ פלטפורמות נוספות

ארכיטקטורת Gateway WebSocket המשמשת כמישור בקרה אחיד עבור סשנים וערוצים

יכולות קוליות עם תמיכת דיבור תמידית ומצב דיבור (Talk Mode)

בקרת דפדפן באמצעות מופעי Chrome/Chromium ייעודיים לאוטומציית אינטרנט

ממשק Interactive Canvas עבור סביבות עבודה ויזואליות מונעות-סוכן

פלטפורמת Skills עם הרחבה ברמת חבילה, מנוהלת וברמת סביבת עבודה

תמיכה במספר ספקי AI, כולל Anthropic Claude ומודלי OpenAI

צמתי מכשירים עבור iOS ו-Android המאפשרים פעולות מקומיות במכשיר

אימות מפתח API עבור Anthropic Claude ומודלי OpenAI

סביבת עבודה מתמשכת וניהול תצורה

למה לפרוס את Clawdbot ב-Hostinger VPS

פריסת Clawdbot ב-Hostinger VPS מספקת את המשאבים הייעודיים, האחסון המתמשך ויציבות הרשת הנדרשים להפעלת עוזר AI אישי הזמין תמיד על פני ערוצים מרובים. Hostinger VPS מציעה גישת שורש מלאה והקצאת CPU/זיכרון מובטחת, המבטיחה ש-WebSocket gateway של Clawdbot וחיבורי ערוצים מקבילים יפעלו בצורה חלקה ללא תחרות על משאבים. הרשת האמינה וכתובות ה-IP הציבוריות מאפשרות אינטגרציות ערוצים מאובטחות עם פלטפורמות הודעות חיצוניות, בעוד שפריסה מבוססת Docker מפשטת עדכונים וניהול תלויות. עבור משתמשים וצוותים המעניקים עדיפות לפרטיות נתונים והתאמה אישית, Hostinger VPS מספקת את השליטה והביצועים הנדרשים להפעלת תשתית עוזר AI אישי מוכנה לייצור.