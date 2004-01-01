Clawdbotは、独自のインフラストラクチャで動作するパーソナルAIアシスタントプラットフォームです。これにより、WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage、Microsoft Teamsなど、複数のメッセージングチャネルでAIと対話できます。クラウドベースのアシスタントとは異なり、Clawdbotは、すでに使用しているメッセージングプラットフォームに接続するセルフホスト型のコントロールプレーンとして機能し、AIインタラクションのための統合インターフェースを提供しながら、データをユーザーの管理下に置きます。このプラットフォームは、GitHubで11,000以上のスターを獲得し、開発者コミュニティで大きな注目を集めています。

一般的なユースケース

開発チームはClawdbotを使用して、既存のワークフローツールと統合するカスタムAIアシスタントを作成し、SlackやDiscordを介した自動コードレビュー、ドキュメント生成、テクニカルサポートを可能にしています。製品および運用チームはClawdbotを活用して、複数のプラットフォームで同時に顧客からの問い合わせに対応するインテリジェントなチャットボットを構築し、応答時間を短縮し、サービスの一貫性を向上させています。個人ユーザーや小規模チームは、Clawdbotを導入してメッセージングアプリ全体でのAIインタラクションを統合し、現在使用しているプラットフォームに関係なく、同じコンテキストと機能にアクセスできる統合アシスタントを作成しています。

主な機能

WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、その他10以上のプラットフォームに対応したマルチチャネルメッセージングサポート

セッションとチャネルの統合コントロールプレーンとして機能するゲートウェイWebSocketアーキテクチャ

常時音声サポートとトークモードを備えた音声機能

ウェブ自動化のための専用Chrome/Chromiumインスタンスを使用したブラウザ制御

エージェント主導のビジュアルワークスペース用インタラクティブキャンバスインターフェース

バンドル、マネージド、ワークスペースレベルの拡張性を備えたスキルプラットフォーム

Anthropic ClaudeおよびOpenAIモデルを含む複数のAIプロバイダーのサポート

デバイスローカルアクションを可能にするiOSおよびAndroid用デバイスノード

Anthropic ClaudeおよびOpenAIモデル用のAPIキー認証

永続的なワークスペースと構成管理

Hostinger VPSにClawdbotをデプロイする理由

Hostinger VPSにClawdbotをデプロイすることで、複数のチャネルで常に利用可能なパーソナルAIアシスタントを実行するために必要な専用リソース、永続ストレージ、およびネットワークの安定性が提供されます。Hostinger VPSは、フルルートアクセスと保証されたCPU/メモリ割り当てを提供し、ClawdbotのWebSocketゲートウェイと同時チャネル接続がリソース競合なしでスムーズに動作することを保証します。信頼性の高いネットワークとパブリックIPアドレス指定により、外部メッセージングプラットフォームとの安全なチャネル統合が可能になり、Dockerベースのデプロイメントは更新と依存関係管理を簡素化します。データプライバシーとカスタマイズを優先するユーザーやチームにとって、Hostinger VPSは、本番環境に対応したパーソナルAIアシスタントインフラストラクチャを実行するために必要な制御とパフォーマンスを提供します。