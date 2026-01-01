Clawdbot एक पर्सनल AI असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है, जो आपको WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage और Microsoft Teams सहित कई मैसेजिंग चैनलों पर AI के साथ इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। क्लाउड-आधारित असिस्टेंट के विपरीत, Clawdbot एक सेल्फ-होस्टेड कंट्रोल प्लेन के रूप में काम करता है जो आपके द्वारा पहले से उपयोग किए जा रहे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, AI इंटरैक्शन के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस प्रदान करता है जबकि आपके डेटा को आपके नियंत्रण में रखता है। इस प्लेटफॉर्म ने डेवलपर कम्युनिटी में GitHub पर 11,000 से अधिक स्टार्स के साथ काफी लोकप्रियता हासिल की है।

सामान्य उपयोग के मामले

डेवलपमेंट टीमें कस्टम AI असिस्टेंट बनाने के लिए Clawdbot का उपयोग करती हैं जो उनके मौजूदा वर्कफ़्लो टूल्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं, Slack या Discord के माध्यम से ऑटोमेटेड कोड रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन और टेक्निकल सपोर्ट को सक्षम करते हैं। प्रोडक्ट और ऑपरेशंस टीमें इंटेलिजेंट चैटबॉट बनाने के लिए Clawdbot का लाभ उठाती हैं जो एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर ग्राहक पूछताछ को संभालते हैं, प्रतिक्रिया समय को कम करते हैं और सेवा की कंसिस्टेंसी में सुधार करते हैं। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता और छोटी टीमें मैसेजिंग ऐप्स पर AI इंटरैक्शन को कंसोलिडेट करने के लिए Clawdbot को डिप्लॉय करती हैं, एक एकीकृत असिस्टेंट बनाते हैं जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्लेटफॉर्म की परवाह किए बिना समान कॉन्टेक्स्ट और कैपेबिलिटीज तक पहुंच सकता है।

मुख्य विशेषताएं

WhatsApp, Telegram, Slack, Discord और 10+ अन्य प्लेटफॉर्म के लिए मल्टी-चैनल मैसेजिंग सपोर्ट

सेशंस और चैनलों के लिए एकीकृत कंट्रोल प्लेन के रूप में कार्य करने वाला गेटवे WebSocket आर्किटेक्चर

ऑलवेज-ऑन स्पीच सपोर्ट और टॉक मोड के साथ वॉयस कैपेबिलिटीज

वेब ऑटोमेशन के लिए डेडिकेटेड Chrome/Chromium इंस्टेंस का उपयोग करके ब्राउज़र कंट्रोल

एजेंट-ड्रिवन विज़ुअल वर्कस्पेस के लिए इंटरैक्टिव कैनवास इंटरफ़ेस

बंडल्ड, मैनेज्ड और वर्कस्पेस-लेवल एक्सटेंसिबिलिटी के साथ स्किल्स प्लेटफॉर्म

Anthropic Claude और OpenAI मॉडल सहित कई AI प्रोवाइडर्स के लिए सपोर्ट

डिवाइस-लोकल एक्शन को सक्षम करने वाले iOS और Android के लिए डिवाइस नोड्स

Anthropic Claude और OpenAI मॉडल के लिए API की ऑथेंटिकेशन

परसिस्टेंट वर्कस्पेस और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट

Hostinger VPS पर Clawdbot क्यों डिप्लॉय करें

Hostinger VPS पर Clawdbot को डिप्लॉय करने से डेडिकेटेड रिसोर्सेज, परसिस्टेंट स्टोरेज और नेटवर्क स्टेबिलिटी मिलती है जो कई चैनलों पर हमेशा उपलब्ध रहने वाले पर्सनल AI असिस्टेंट को चलाने के लिए आवश्यक है। Hostinger VPS फुल रूट एक्सेस और गारंटीड CPU/मेमोरी एलोकेशन प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि Clawdbot का WebSocket गेटवे और कंकरेंट चैनल कनेक्शन रिसोर्स कंटेंशन के बिना सुचारू रूप से काम करें। विश्वसनीय नेटवर्किंग और पब्लिक IP एड्रेसिंग बाहरी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ सुरक्षित चैनल इंटीग्रेशन को सक्षम करते हैं, जबकि Docker-आधारित डिप्लॉयमेंट अपडेट और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट को सरल बनाता है। डेटा प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन को प्राथमिकता देने वाले उपयोगकर्ताओं और टीमों के लिए, Hostinger VPS एक प्रोडक्शन-रेडी पर्सनल AI असिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए आवश्यक कंट्रोल और परफॉरमेंस प्रदान करता है।