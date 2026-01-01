Clawdbot 是一个个人AI助手平台，运行在您自己的基础设施上，使您能够通过多个消息传递渠道与AI互动，包括WhatsApp、Telegram、Slack、Discord、Google Chat、Signal、iMessage和Microsoft Teams。与基于云的助手不同，Clawdbot 作为一个自托管的控制平面运行，连接到您已使用的消息传递平台，为AI互动提供统一界面，同时将您的数据置于您的控制之下。该平台在开发者社区中获得了显著关注，在GitHub上拥有超过11,000颗星。

常见用例

开发团队使用Clawdbot创建自定义AI助手，将其与现有工作流工具集成，通过Slack或Discord实现自动化代码审查、文档生成和技术支持。产品和运营团队利用Clawdbot构建智能聊天机器人，同时处理多个平台上的客户咨询，从而缩短响应时间并提高服务一致性。个人用户和小型团队部署Clawdbot，以整合跨消息应用的AI互动，创建一个统一的助手，无论他们当前使用哪个平台，都可以访问相同的上下文和功能。

主要功能

支持WhatsApp、Telegram、Slack、Discord以及10多个其他平台的多渠道消息传递

网关WebSocket架构，作为会话和通道的统一控制平面

具有始终在线语音支持和对话模式的语音功能

使用专用Chrome/Chromium实例进行网络自动化的浏览器控制

用于代理驱动的可视化工作区的交互式Canvas界面

具有捆绑、管理和工作区级别可扩展性的技能平台

支持包括Anthropic Claude和OpenAI模型在内的多个AI提供商

适用于iOS和Android的设备节点，支持设备本地操作

Anthropic Claude和OpenAI模型的API密钥认证

持久性工作区和配置管理

为何在Hostinger VPS上部署Clawdbot

在Hostinger VPS上部署Clawdbot可提供运行个人AI助手所需的专用资源、持久存储和网络稳定性，确保该助手始终可在多个渠道上使用。Hostinger VPS提供完整的root访问权限和保证的CPU/内存分配，确保Clawdbot的WebSocket网关和并发通道连接平稳运行，而不会出现资源争用。可靠的网络和公共IP寻址可实现与外部消息传递平台的安全通道集成，而基于Docker的部署则简化了更新和依赖项管理。对于优先考虑数据隐私和自定义的用户和团队，Hostinger VPS提供了运行生产就绪型个人AI助手基础设施所需的控制和性能。