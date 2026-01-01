Clawdbot è una piattaforma di assistente AI personale che funziona sulla tua infrastruttura, permettendoti di interagire con l'AI su più canali di messaggistica tra cui WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams. A differenza degli assistenti basati su cloud, Clawdbot opera come un piano di controllo self-hosted che si connette alle piattaforme di messaggistica che già utilizzi, fornendo un'interfaccia unificata per le interazioni AI e mantenendo i tuoi dati sotto il tuo controllo. La piattaforma ha guadagnato una notevole popolarità nella comunità degli sviluppatori con oltre 11.000 stelle su GitHub.

Casi d'uso comuni

I team di sviluppo utilizzano Clawdbot per creare assistenti AI personalizzati che si integrano con i loro strumenti di workflow esistenti, permettendo revisioni automatiche del codice, generazione di documentazione e supporto tecnico tramite Slack o Discord. I team di prodotto e operazioni sfruttano Clawdbot per costruire chatbot intelligenti che gestiscono le richieste dei clienti su più piattaforme contemporaneamente, riducendo i tempi di risposta e migliorando la coerenza del servizio. Utenti personali e piccoli team implementano Clawdbot per consolidare le interazioni AI tra le app di messaggistica, creando un assistente unificato che può accedere allo stesso contesto e alle stesse capacità indipendentemente dalla piattaforma che stanno utilizzando.

Funzionalità chiave

Supporto di messaggistica multi-canale per WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e oltre 10 altre piattaforme

Architettura Gateway WebSocket che funge da piano di controllo unificato per sessioni e canali

Funzionalità vocali con supporto vocale sempre attivo e modalità Talk

Controllo del browser tramite istanze dedicate di Chrome/Chromium per l'automazione web

Interfaccia Canvas interattiva per spazi di lavoro visivi guidati da agenti

Piattaforma di skill con estensibilità a livello di bundle, gestita e a livello di workspace

Supporto per più fornitori di AI, inclusi Anthropic Claude e modelli OpenAI

Nodi dispositivo per iOS e Android che consentono azioni locali sul dispositivo

Autenticazione tramite chiave API per Anthropic Claude e modelli OpenAI

Workspace persistente e gestione della configurazione

Perché implementare Clawdbot su Hostinger VPS

L'implementazione di Clawdbot su un VPS Hostinger fornisce le risorse dedicate, l'archiviazione persistente e la stabilità di rete necessarie per eseguire un assistente AI personale sempre disponibile su più canali. Hostinger VPS offre accesso root completo e allocazione garantita di CPU/memoria, assicurando che il gateway WebSocket di Clawdbot e le connessioni simultanee ai canali operino senza problemi e senza contese di risorse. La rete affidabile e l'indirizzamento IP pubblico consentono integrazioni sicure dei canali con piattaforme di messaggistica esterne, mentre l'implementazione basata su Docker semplifica gli aggiornamenti e la gestione delle dipendenze. Per gli utenti e i team che danno priorità alla privacy dei dati e alla personalizzazione, Hostinger VPS offre il controllo e le prestazioni necessarie per eseguire un'infrastruttura di assistente AI personale pronta per la produzione.