Clawdbot é uma plataforma de assistente pessoal de IA que funciona na sua própria infraestrutura, permitindo que você interaja com a IA em vários canais de mensagens, incluindo WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams. Ao contrário dos assistentes baseados em nuvem, o Clawdbot opera como um plano de controle auto-hospedado que se conecta às plataformas de mensagens que você já usa, fornecendo uma interface unificada para interações de IA, mantendo seus dados sob seu controle. A plataforma ganhou uma tração significativa na comunidade de desenvolvedores, com mais de 11.000 estrelas no GitHub.

Casos de Uso Comuns

Equipes de desenvolvimento usam o Clawdbot para criar assistentes de IA personalizados que se integram às suas ferramentas de fluxo de trabalho existentes, permitindo revisões de código automatizadas, geração de documentação e suporte técnico via Slack ou Discord. Equipes de produto e operações aproveitam o Clawdbot para construir chatbots inteligentes que lidam com consultas de clientes em várias plataformas simultaneamente, reduzindo os tempos de resposta e melhorando a consistência do serviço. Usuários pessoais e pequenas equipes implantam o Clawdbot para consolidar as interações de IA em aplicativos de mensagens, criando um assistente unificado que pode acessar o mesmo contexto e recursos, independentemente da plataforma que estão usando atualmente.

Principais Recursos

Suporte a mensagens multicanal para WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e mais de 10 outras plataformas

Arquitetura Gateway WebSocket servindo como plano de controle unificado para sessões e canais

Recursos de voz com suporte de fala sempre ativo e Modo de Conversa

Controle do navegador usando instâncias dedicadas do Chrome/Chromium para automação web

Interface Canvas interativa para espaços de trabalho visuais orientados por agente

Plataforma de Habilidades com extensibilidade empacotada, gerenciada e em nível de espaço de trabalho

Suporte para vários provedores de IA, incluindo modelos Anthropic Claude e OpenAI

Nós de dispositivo para iOS e Android, permitindo ações locais do dispositivo

Autenticação de chave API para modelos Anthropic Claude e OpenAI

Gerenciamento persistente de espaço de trabalho e configuração

Por que implantar o Clawdbot no Servidor VPS da Hostinger

A implantação do Clawdbot em um Servidor VPS da Hostinger fornece os recursos dedicados, armazenamento persistente e estabilidade de rede necessários para executar um assistente pessoal de IA que está sempre disponível em vários canais. O Servidor VPS da Hostinger oferece acesso root completo e alocação garantida de CPU/memória, garantindo que o gateway WebSocket do Clawdbot e as conexões de canal simultâneas operem sem problemas, sem conflito de recursos. A rede confiável e o endereçamento IP público permitem integrações de canal seguras com plataformas de mensagens externas, enquanto a implantação baseada em Docker simplifica atualizações e gerenciamento de dependências. Para usuários e equipes que priorizam a privacidade de dados e a personalização, o Servidor VPS da Hostinger oferece o controle e o desempenho necessários para executar uma infraestrutura de assistente pessoal de IA pronta para produção.