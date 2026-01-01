Selecione o plano VPS para implantação Clawdbot
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
Sobre Clawdbot
Clawdbot é uma plataforma de assistente pessoal de IA que funciona na sua própria infraestrutura, permitindo que você interaja com a IA em vários canais de mensagens, incluindo WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage e Microsoft Teams. Ao contrário dos assistentes baseados em nuvem, o Clawdbot opera como um plano de controle auto-hospedado que se conecta às plataformas de mensagens que você já usa, fornecendo uma interface unificada para interações de IA, mantendo seus dados sob seu controle. A plataforma ganhou uma tração significativa na comunidade de desenvolvedores, com mais de 11.000 estrelas no GitHub.
Casos de Uso Comuns
Equipes de desenvolvimento usam o Clawdbot para criar assistentes de IA personalizados que se integram às suas ferramentas de fluxo de trabalho existentes, permitindo revisões de código automatizadas, geração de documentação e suporte técnico via Slack ou Discord. Equipes de produto e operações aproveitam o Clawdbot para construir chatbots inteligentes que lidam com consultas de clientes em várias plataformas simultaneamente, reduzindo os tempos de resposta e melhorando a consistência do serviço. Usuários pessoais e pequenas equipes implantam o Clawdbot para consolidar as interações de IA em aplicativos de mensagens, criando um assistente unificado que pode acessar o mesmo contexto e recursos, independentemente da plataforma que estão usando atualmente.
Principais Recursos
- Suporte a mensagens multicanal para WhatsApp, Telegram, Slack, Discord e mais de 10 outras plataformas
- Arquitetura Gateway WebSocket servindo como plano de controle unificado para sessões e canais
- Recursos de voz com suporte de fala sempre ativo e Modo de Conversa
- Controle do navegador usando instâncias dedicadas do Chrome/Chromium para automação web
- Interface Canvas interativa para espaços de trabalho visuais orientados por agente
- Plataforma de Habilidades com extensibilidade empacotada, gerenciada e em nível de espaço de trabalho
- Suporte para vários provedores de IA, incluindo modelos Anthropic Claude e OpenAI
- Nós de dispositivo para iOS e Android, permitindo ações locais do dispositivo
- Autenticação de chave API para modelos Anthropic Claude e OpenAI
- Gerenciamento persistente de espaço de trabalho e configuração
Por que implantar o Clawdbot no Servidor VPS da Hostinger
A implantação do Clawdbot em um Servidor VPS da Hostinger fornece os recursos dedicados, armazenamento persistente e estabilidade de rede necessários para executar um assistente pessoal de IA que está sempre disponível em vários canais. O Servidor VPS da Hostinger oferece acesso root completo e alocação garantida de CPU/memória, garantindo que o gateway WebSocket do Clawdbot e as conexões de canal simultâneas operem sem problemas, sem conflito de recursos. A rede confiável e o endereçamento IP público permitem integrações de canal seguras com plataformas de mensagens externas, enquanto a implantação baseada em Docker simplifica atualizações e gerenciamento de dependências. Para usuários e equipes que priorizam a privacidade de dados e a personalização, o Servidor VPS da Hostinger oferece o controle e o desempenho necessários para executar uma infraestrutura de assistente pessoal de IA pronta para produção.
Selecione o plano VPS para implantação Clawdbot
Renovação por R$ 47,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.