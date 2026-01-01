Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .systems domein.

Wat is een .systems-domein? .systems is een generieke TLD die geschikt is voor bedrijven, IT-leveranciers, ingenieursbureaus en organisaties die complexe oplossingen, infrastructuur of diensten aanbieden, met de nadruk op gestructureerd, systeemgericht werken.

Voor wie is een .systems-domein bedoeld? Een .systems-domein is zeer geschikt voor IT-consultants, softwareleveranciers, systeemintegrators en infrastructuurproviders die complexe technische oplossingen en ondersteuning bieden. Het is zowel geschikt voor nicheprojecten als voor gevestigde technologiebedrijven.