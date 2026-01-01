Bouw systemen die schaalbaar zijn met een .systems domein
35,99€/jaar11,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .systems domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .systems domein.
Wat is een .systems-domein?
.systems is een generieke TLD die geschikt is voor bedrijven, IT-leveranciers, ingenieursbureaus en organisaties die complexe oplossingen, infrastructuur of diensten aanbieden, met de nadruk op gestructureerd, systeemgericht werken.
Voor wie is een .systems-domein bedoeld?
Een .systems-domein is zeer geschikt voor IT-consultants, softwareleveranciers, systeemintegrators en infrastructuurproviders die complexe technische oplossingen en ondersteuning bieden. Het is zowel geschikt voor nicheprojecten als voor gevestigde technologiebedrijven.
Waarom kiezen voor een .systems-domein?
Een .systems-domein straalt vanaf het eerste bezoek een gestructureerde, technische focus uit, wat de duidelijkheid en merkherkenning verbetert. Het ondersteunt consistente naamgeving op websites, in e-mails en documentatie, waardoor een professionele en schaalbare online aanwezigheid wordt bevorderd.
Domeininformatie voor .systems
TLD
.systems
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
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Gratis domeinprivacybescherming
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Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.systems-domein FAQ's
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs 11,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 35,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.