Schaal onbeperkt met een .cloud domein

22,99/jaar1,99/1e jaar
Bespaar 91%
Voor het eerste jaar
.cloud

Over het .cloud domein

Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .cloud domein.

Wat is een .cloud-domein?

.cloud is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor clouddiensten, SaaS-producten en digitale projecten. Het is voor iedereen toegankelijk, waardoor het populair is bij technologiebedrijven, ontwikkelaars en online tools.

Voor wie is een .cloud-domein bedoeld?

Een .cloud-domein is ideaal voor SaaS-aanbieders, hostingbedrijven, IT-consultants en ontwikkelaars die cloudgebaseerde tools of platformen presenteren. Het is geschikt voor productpagina's, infrastructuurdiensten en moderne technologieportfolio's.

Waarom kiezen voor een .cloud-domein?

Een .cloud-domein geeft duidelijk aan dat u online diensten en een moderne infrastructuur aanbiedt, waardoor bezoekers snel begrijpen waar uw bedrijf zich op richt. Het ondersteunt een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in uw marketingmateriaal naarmate uw bedrijf zich ontwikkelt.

Domeininformatie voor .cloud

TLD
.cloud
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
Premium domeinbescherming
Uitbreiding
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €

Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis vereist
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Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Hoe krijg je de beste domeinnaam?

1. Vermeld uw merknaam

Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinnamen verkopen snel — zoek en bemachtig die van jou vandaag nog.Start zoekopdracht

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.cloud-domein FAQ's

A .cloud domain usually signals a connection to cloud computing, online storage, or internet-based services. It was created for that theme, but today it’s also used by brands and projects that want a modern, tech-focused web address.
Yes. .cloud is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and email setup than on the extension itself.
Yes, if your site is about cloud services, software, or a tech brand. Search engines treat .cloud the same as other TLDs for SEO, so content, relevance, and site quality matter more than the extension.
Choose .cloud if you want a name that matches a cloud-related business or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .cloud domain. It is not limited to companies, developers, or people in any specific country.
There are standard domain rules, like using allowed characters and meeting length limits. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions for the extension itself.
At Hostinger, a .cloud domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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