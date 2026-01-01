Creëer zonder grenzen met een .studio domein

41,99/jaar11,99/1e jaar
Bespaar 71%
Voor het eerste jaar
.studio

Over het .studio domein

Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .studio domein.

Wat is een .studio-domein?

Het .studio-domein is een generieke TLD die vaak wordt gebruikt door creatieve professionals, bureaus en studio's. Het is flexibel en locatie-onafhankelijk en geschikt voor portfolio's, productiehuizen en designmerken.

Voor wie is een .studio-domein bedoeld?

Een .studio-domein is geschikt voor ontwerpstudio's, kunststudio's, fotografen en creatieve freelancers die portfolio's of diensten presenteren. Het is ideaal om visueel werk uit te lichten en een professionele creatieve identiteit te versterken.

Waarom kiezen voor een .studio-domein?

Een .studio-domein geeft duidelijk aan dat het om een creatieve of productiegerichte omgeving gaat, waardoor bezoekers in één oogopslag een beeld krijgen van uw diensten. Het zorgt voor een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in uw marketingmateriaal naarmate uw bedrijf groeit.

Domeininformatie voor .studio

TLD
.studio
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €

Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Hoe krijg je de beste domeinnaam?

1. Vermeld uw merknaam

Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinnamen verkopen snel — zoek en bemachtig die van jou vandaag nog.Start zoekopdracht

Verken andere domeinextensies

.com

Het favoriete domein ter wereld

16,992,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.cloud

Waar moderne bedrijven gevestigd zijn

22,991,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.shop

Verander bezoekers in kopers.

30,990,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.io

Het domein dat elke startup wil hebben

65,9927,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

13,991,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.info

Het webadres dat mensen daadwerkelijk vertrouwen.

27,993,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.pro

Laat de wereld zien wat je het beste kunt.

27,992,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.online

Uw bedrijf, 24/7 geopend

31,990,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.studio-domein FAQ's

A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
At Hostinger, a .studio domain costs 11,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 41,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.