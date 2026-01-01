Creëer zonder grenzen met een .studio domein
41,99€/jaar11,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
Bespaar 71%
Over het .studio domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .studio domein.
Wat is een .studio-domein?
Het .studio-domein is een generieke TLD die vaak wordt gebruikt door creatieve professionals, bureaus en studio's. Het is flexibel en locatie-onafhankelijk en geschikt voor portfolio's, productiehuizen en designmerken.
Voor wie is een .studio-domein bedoeld?
Een .studio-domein is geschikt voor ontwerpstudio's, kunststudio's, fotografen en creatieve freelancers die portfolio's of diensten presenteren. Het is ideaal om visueel werk uit te lichten en een professionele creatieve identiteit te versterken.
Waarom kiezen voor een .studio-domein?
Een .studio-domein geeft duidelijk aan dat het om een creatieve of productiegerichte omgeving gaat, waardoor bezoekers in één oogopslag een beeld krijgen van uw diensten. Het zorgt voor een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in uw marketingmateriaal naarmate uw bedrijf groeit.
Domeininformatie voor .studio
TLD
.studio
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.studio-domein FAQ's
What does a .studio domain mean?
A .studio domain usually signals a creative or professional studio, such as design, music, photography, or production. It was created for that kind of use, but today it’s used more broadly for brands and individuals in creative fields.
Is a .studio domain trusted?
Yes. .studio is a valid top-level domain with its own official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website and brand than on the extension itself.
Is a .studio a good domain?
Yes, if you want a web address that matches a creative business, portfolio, or project. Search engines treat .studio and .com equally for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .studio domain or .com domain?
Choose .studio if you want a name that clearly fits a creative or production-focused brand, or if your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a general audience and broader recognition.
Who can register a .studio domain?
Anyone can register a .studio domain. There is no special residency, industry, or business requirement.
Are there restrictions on .studio domains?
Yes, standard domain rules apply. The name must use allowed letters, numbers, and hyphens, and some reserved or blocked names may not be available through the registry.
How much does a .studio domain cost?
At Hostinger, a .studio domain costs 11,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 41,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.