Help mensen hun problemen op te lossen met een .solutions domein
31,99€/jaar3,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .solutions domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .solutions domein.
Wat is een .solutions-domein?
.solutions is een generieke TLD die geschikt is voor bedrijven en professionals die diensten, antwoorden of probleemoplossingen aanbieden. Het wordt veel gebruikt voor consultancybureaus, technologiebedrijven en websites die zich richten op ondersteuning.
Voor wie is een .solutions-domein bedoeld?
Een .solutions-domein is geschikt voor consultants, bureaus, softwareleveranciers en tech-startups die zich richten op het oplossen van klantproblemen. Het duidt op expertise in probleemoplossing voor dienstverlenende bedrijven, SaaS-tools en ondersteuningsplatformen.
Waarom kiezen voor een .solutions-domein?
Een .solutions-domein geeft duidelijk aan dat u oplossingen en probleemoplossende diensten levert, waardoor bezoekers snel de meerwaarde van uw bedrijf inzien. Het zorgt voor een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in uw marketingmateriaal naarmate uw bedrijf groeit.
Domeininformatie voor .solutions
TLD
.solutions
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
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Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.solutions-domein FAQ's
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.