Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .news domein.

Wat is een .news-domein? Het .news-domein is een algemeen topdomein dat is aangemaakt voor nieuws-, media- en journalistieke websites. Er zijn geen specifieke gebruiksbeperkingen en het wordt veel gebruikt voor actuele, informatieve content.

Voor wie is een .news-domein bedoeld? Een .news-domein is geschikt voor uitgevers, mediabedrijven, bloggers en organisaties die actuele informatie delen. Het helpt bij het uitlichten van nieuws, het opbouwen van autoriteit en het informeren van het publiek over algemene of specifieke onderwerpen.