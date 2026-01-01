Maak als eerste een primeur met een .news domein
33,99€/jaar9,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .news domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .news domein.
Wat is een .news-domein?
Het .news-domein is een algemeen topdomein dat is aangemaakt voor nieuws-, media- en journalistieke websites. Er zijn geen specifieke gebruiksbeperkingen en het wordt veel gebruikt voor actuele, informatieve content.
Voor wie is een .news-domein bedoeld?
Een .news-domein is geschikt voor uitgevers, mediabedrijven, bloggers en organisaties die actuele informatie delen. Het helpt bij het uitlichten van nieuws, het opbouwen van autoriteit en het informeren van het publiek over algemene of specifieke onderwerpen.
Waarom kiezen voor een .news-domein?
Een .news-domein maakt in één oogopslag duidelijk waar uw focus op ligt, waardoor bezoekers informatie en updates snel kunnen herkennen. Het ondersteunt een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in uw marketingmateriaal naarmate uw contentaanbod groeit.
Domeininformatie voor .news
TLD
.news
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
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Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
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Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.news-domein FAQ's
What does a .news domain mean?
A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Is a .news domain trusted?
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Is a .news a good domain?
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Should I choose a .news domain or .com domain?
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Who can register a .news domain?
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Are there restrictions on .news domains?
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
How much does a .news domain cost?
At Hostinger, a .news domain costs 9,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 33,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.