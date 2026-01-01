Start uw bedrijf met een .company domein
20,99€/jaar2,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .company domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .company domein.
Wat is een .company-domein?
.company is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor bedrijven van elke omvang en in elke branche. Het wordt veel gebruikt voor bedrijfswebsites, portfolio's en professionele online identiteiten, zonder locatiebeperkingen.
Voor wie is een .company-domein bedoeld?
Een .company-domein is ideaal voor bedrijven, bureaus en B2B-aanbieders die een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en wereldwijde teams die een uniforme online aanwezigheid delen.
Waarom kiezen voor een .company-domein?
Een .company-domein geeft duidelijk aan wat uw organisatie is en draagt bij aan een consistent, professioneel imago. Het helpt bezoekers u snel te herkennen en werkt goed op websites, e-mailadressen en in de merkidentiteit op de lange termijn.
Domeininformatie voor .company
TLD
.company
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
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Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.company-domein FAQ's
What does a .company domain mean?
A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Is a .company domain trusted?
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Is a .company a good domain?
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .company domain or .com domain?
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .company domain?
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Are there restrictions on .company domains?
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
How much does a .company domain cost?
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.