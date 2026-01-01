Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .company domein.

Wat is een .company-domein? .company is een generieke TLD (Top-Level Domain) die is ontworpen voor bedrijven van elke omvang en in elke branche. Het wordt veel gebruikt voor bedrijfswebsites, portfolio's en professionele online identiteiten, zonder locatiebeperkingen.

Voor wie is een .company-domein bedoeld? Een .company-domein is ideaal voor bedrijven, bureaus en B2B-aanbieders die een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor holdingmaatschappijen, dochterondernemingen en wereldwijde teams die een uniforme online aanwezigheid delen.