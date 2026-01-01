Registreer uw .biz domeinnaam

20,99/jaar6,99/1e jaar
Bespaar 67%
Voor het eerste jaar
.biz

Over het .biz domein

Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .biz domein.

Wat is een .biz-domein?

Het .biz-domein is een generiek topdomein dat speciaal voor zakelijk gebruik is ontworpen. Het wordt veel gebruikt door bedrijven, ondernemers en webshops die op zoek zijn naar een duidelijke, zakelijke naam.

Voor wie is een .biz-domein bedoeld?

Een .biz-domein is geschikt voor eigenaren van kleine bedrijven, startups, consultants en e-commerceprojecten die gericht zijn op commerciële activiteiten. Het helpt om een zakelijke uitstraling te creëren voor professionele diensten en bedrijfswebsites.

Waarom kiezen voor een .biz-domein?

Een .biz-domein geeft duidelijk aan dat uw website gericht is op uw bedrijf, waardoor bezoekers snel kunnen zien wat u aanbiedt. Het ondersteunt een professionele en consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in marketingmateriaal naarmate uw bedrijf groeit.

Domeininformatie voor .biz

TLD
.biz
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €

Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Hoe krijg je de beste domeinnaam?

1. Vermeld uw merknaam

Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinnamen verkopen snel — zoek en bemachtig die van jou vandaag nog.Start zoekopdracht

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.biz-domein FAQ's

A .biz domain is a business-focused web address. It is commonly used by companies, shops, and service providers, and the extension signals a commercial site to visitors.
Yes. .biz is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email, and search engines like other standard domains. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if you want a clear business identity and the name you need is available. Search engines treat .biz the same as other extensions, so content and relevance matter more for SEO.
Choose .biz if you want a business-oriented name and the .com version is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or global reach.
Anyone can register a .biz domain. It is an open TLD, so there are no local residency or industry-only eligibility rules.
Yes, the name must follow standard domain rules, such as using allowed characters and staying within length limits. Some names may also be reserved or unavailable if they are already registered.
At Hostinger, a .biz domain costs 6,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 20,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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