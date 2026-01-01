Laat je creativiteit spreken via een .art domein

22,99/jaar1,99/1e jaar
Bespaar 91%
Voor het eerste jaar
.art

Over het .art domein

Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .art domein.

Wat is een .art-domein?

.art is een algemeen topdomein dat bedoeld is voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve merken. Het is wereldwijd toegankelijk voor iedereen en wordt vaak gebruikt voor portfolio's, tentoonstellingen en andere kunstgerelateerde projecten.

Voor wie is een .art-domein bedoeld?

Een .art-domein is geschikt voor kunstenaars, galerieën, musea en creatieve studio's die een duidelijke, gedenkwaardige plek willen om hun werk online te presenteren. Het is ideaal voor portfolio's, tentoonstellingen, digitale kunstprojecten en culturele organisaties.

Waarom kiezen voor een .art-domein?

Een .art-domein geeft duidelijk aan dat de focus ligt op creativiteit en visueel werk, waardoor bezoekers uw website direct begrijpen. Het ondersteunt een consistente merkidentiteit op uw website, in e-mails en in marketingmateriaal naarmate uw portfolio of bedrijf zich ontwikkelt.

Domeininformatie voor .art

TLD
.art
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
3 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €

Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?

Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips

Hoe krijg je de beste domeinnaam?

1. Vermeld uw merknaam

Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
Goede domeinnamen verkopen snel — zoek en bemachtig die van jou vandaag nog.Start zoekopdracht

Verken andere domeinextensies

.com

Het favoriete domein ter wereld

16,992,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.cloud

Waar moderne bedrijven gevestigd zijn

22,991,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.shop

Verander bezoekers in kopers.

30,990,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.io

Het domein dat elke startup wil hebben

65,9927,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.icu

Laat je klanten zien dat je zaken doet met .icu.

13,991,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.info

Het webadres dat mensen daadwerkelijk vertrouwen.

27,993,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.pro

Laat de wereld zien wat je het beste kunt.

27,992,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.online

Uw bedrijf, 24/7 geopend

31,990,99/1e jaar
Beschikbaarheid controleren

.art-domein FAQ's

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.