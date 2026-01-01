Trek klanten aan met een .agency domein
31,99€/jaar3,99€/1e jaarVoor het eerste jaar
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Over het .agency domein
Een kort overzicht om u te helpen bij het kiezen en registreren van een .agency domein.
Wat is een .agency-domein?
Het .agency-domein is een open, generieke TLD die is geïntroduceerd voor bureaus, dienstverlenende bedrijven en professionele teams. Het wordt veel gebruikt door marketing-, creatieve, recruitment- en consultancybureaus.
Voor wie is een .agency-domein bedoeld?
Een .agency-domein is ideaal voor marketingbureaus, creatieve studio's, wervingsbureaus en consultancyteams die online een duidelijke, professionele identiteit willen. Het is geschikt voor zowel niche-specialisten als bureaus met een breed scala aan diensten.
Waarom kiezen voor een .agency-domein?
Een .agency-domein communiceert duidelijk uw professionele diensten en maakt uw merk gemakkelijker herkenbaar. Het zorgt voor consistente naamgeving op uw website, in e-mails en campagnes, waardoor de duidelijkheid behouden blijft naarmate uw bedrijf groeit.
Domeininformatie voor .agency
TLD
.agency
TLD-type
gTLD
Minimale registratieperiode
1 jaar
Maximale registratieperiode
1 jaar
Domeinprivacybescherming
Gratis
RegistrarLock
IDN-domeinen
DNSSEC
ICANN-kosten
0,17 €
Waarom zou u uw domein bij Hostinger registreren?
Geen technische kennis vereist
24/7 deskundige ondersteuning
Gratis domeinprivacybescherming
Gratis binnenkort beschikbaar-pagina of link in bio-site
Concurrerende prijzen
Tips
Hoe krijg je de beste domeinnaam?
1. Vermeld uw merknaam
Gebruik uw merknaam of zoekwoorden om de naamsbekendheid en zichtbaarheid in zoekresultaten te vergroten.
2. Houd het kort
Domeinnamen van minder dan drie woorden zijn gemakkelijker te lezen en te onthouden.
3. Minder is meer
Vermijd koppeltekens, cijfers, straattaal en moeilijk te spellen woorden.
4. Denk aan je publiek
Kies een extensie die bij uw doelgroep past, of die nu lokaal of wereldwijd is.
5. Handel snel
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.agency-domein FAQ's
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/jaar. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.