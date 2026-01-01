Goedkope webhosting. Goed geregeld

Met budget webhosting van Hostinger is het lanceren van je website net zo eenvoudig als het klinkt. Kies je plan, bouw je site met AI of WordPress en ga binnen enkele minuten live — snel, veilig en met 24/7 ondersteuning.
81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
81% KORTING
De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd

Shikage_Visage Crypto

Uitstekende alles-in-één hosting met snelle prestaties

Ik gebruik Hostinger nu zo’n twee jaar en mijn ervaring is overwegend positief. Mijn websites laden snel, het dashboard is overzichtelijk en bijna alles wat ik nodig heb staat op één plek. De klantenservice reageert snel en helpt altijd goed.

Stepwise Learning

Uitstekende hosting met geweldige technische ondersteuning

De hosting van Hostinger is snel en stabiel, met een eenvoudig te gebruiken controlepaneel. De technische ondersteuning is van hoog niveau: snel, duidelijk en behulpzaam. Zowel starters als ervaren gebruikers zitten hier goed.

Drisha Infotech

Ik ben net begonnen met Hostinger

Ik gebruik Hostinger nog maar net, maar het werkt allemaal heel soepel en de ondersteuning is echt geweldig.

Kies hoe je je website wilt maken

Bouw met AI

Bouw met AI

Maak in enkele minuten je website met onze AI Website Bouwer. Beschrijf je idee en AI bouwt automatisch jouw professionele pagina's.

Host direct bij Hostinger met goedkope webhosting en groei online zonder technische zorgen.

WordPress met één klik

Installeer WordPress met één klik en geniet van een volledig beheerde omgeving waarmee je je website snel, veilig en eenvoudig kunt beheren. Met goedkope webhosting van Hostinger is het lanceren van je WordPress-website nog nooit zo eenvoudig geweest.

Migreer gratis

Heb je al een website? Verhuis deze dan gratis naar Hostinger zonder downtime. Onze experts zorgen voor de overdracht, zodat je site continu live en veilig blijft.
Bouw met AI

Ga live en groei

Jouw website — snel, veilig en 24/7 ondersteund.

Met goedkope webhosting van Hostinger bespaar je niet alleen geld, maar je krijgt ook een compleet platform voor het opbouwen, uitbreiden en schalen van jouw online aanwezigheid.

Maak binnen enkele minuten je website met AI Bouwer
Krijg 24/7 deskundige hulp in je eigen taal
Geniet van betrouwbare prestaties voor elk budget
Op elk moment opschalen — je goedkope webhosting groeit met je mee
Ga live en groei

De simpelste en meest betaalbare manier om online te beginnen

Vertrouwd door 4+ miljoen website-eigenaren wereldwijd

Hostinger is om meerdere redenen onze nummer één keuze. Tijdens het vergelijken van verschillende diensten presteerde onze site het beste bij Hostinger.

Na het uitvoeren van meerdere tests bij Hostinger, lag de gemiddelde responstijd tussen 450 ms en 625 ms, wat echt goed is. Simpel gezegd: snelheid zou geen probleem moeten zijn wanneer je Hostinger gebruikt.

Voor bedrijven met een kleine of geen IT-afdeling is deskundige klantenservice een enorm voordeel. Het is de beste optie als je specifiek op zoek bent naar een betaalbare en betrouwbare shared hostingservice.

Werk sneller met Kodee's ondersteuning

Krijg direct AI-hulp bij het publiceren van content, het oplossen van problemen en het al doende leren, allemaal inbegrepen in onze voordelige hostingplannen.

Met budget webhosting met slimme tools voor iedereen, ben je minder tijd kwijt aan het beheren van je site en heb je meer tijd over om door te groeien.

Veiligheid is onze topprioriteit

Automatische beveiliging

Gratis SSL-certificaten en privacytools zorgen ervoor dat jouw gegevens vanaf het begin beschermd zijn.

Slimme detectie

Onze malware scanner spoort schadelijke bestanden proactief op en verwijdert ze voordat ze problemen veroorzaken.

Volledige controle

Beheer toegang, blokkeer ongewenste IP-adressen en bescherm je site met een ingebouwde CDN en extra beveiligingslagen.

Gemoedsrust

Geniet van hetzelfde beveiligingsniveau dat door duizenden websites wereldwijd wordt vertrouwd en dat bij elk hostingplan is inbegrepen.
Automatische beveiliging
Google
Score:
4.8/5
1,237
beoordelingen
HostAdvice
Score:
4.6/5
2,432
beoordelingen
WpBeginner
Score:
4.7
874
beoordelingen

Goedkope webhosting FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over goedkope hosting.

Wat is goedkope webhosting?

Kan ik mijn goedkope hosting in de toekomst upgraden naar een groter pakket?

Hoe kan ik goedkope hosting krijgen met een gratis domein?

Wat voor ondersteuning kan ik verwachten bij de goedkope hosting van Hostinger?

Krijg ik een domeingebaseerd e-mailaccount bij de goedkope hosting van Hostinger?

Kan ik mijn zakelijke website draaien op jullie budget webhostingservice?

Ik heb al een domeinnaam. Hoe koppel ik deze aan jullie hostingdienst?

Ondersteunt goedkope hosting gratis migratie?

