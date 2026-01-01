أفضل خيار لاستضافة مواقع منخفضة الثمن نقدمه هو خطة الاستضافة المشتركة الأحادية. إنه خيار ممتاز للمبتدئين الذين يرغبون في بدء موقعهم الإلكتروني لكنهم لا يرغبون في دفع أموال أكثر مقابل ميزات الاستضافة المتقدمة التي لن يستخدموها.

بالرغم من أن الاستضافة المشتركة ليست الأنسب بشكل عام إذا كنت ترغب في استضافة مواقع متعددة أو تشغيل متجر إلكتروني أو امتلاك موقع إلكتروني بعدد كبير من الزيارات، غير أن الاستضافة المشتركة الفردية لدينا كافية للبدء بها.

حتى أرخص خطط استضافة المواقع لدينا تأتي مع منشئ مواقع ومساحة تخزين SSD بسعة 50GB، ونطاق ترددي 100GB، وشهادة SSL مجانية، وحماية Cloudflare، وضمان استرداد الرسوم خلال 30 يومًا.