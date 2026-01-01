أفضل استضافة مواقع منخفضة الثمن
ابدأ بتكلفة معقولة مع خطة الاستضافة التي تحتاجها
شهادة SSL مجانا دعم العملاء 24/7
MAD 7.99 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
اختر خطتك المثالية
81% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
MAD 7.99 /الشهر
+3 أشهر مجاناً
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 383.52 (السعر العادي MAD 2,015.52). يتم التجديد بسعر MAD 29.99/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة
ما الذي ستحصل عليه:
حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
79% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
MAD 13.99 /الشهر
+3 أشهر مجاناً
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 671.52 (السعر العادي MAD 3,263.52). يتم التجديد بسعر MAD 46.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:
دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
75% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD 20.99 /الشهر
+3 أشهر مجاناً
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.jsجديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة
كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:
نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريسمجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
لماذا يجب أن تختار Hostinger كمزود استضافة منخفض السعر؟
دعم فني 24/7
مهما كان جانب استضافة المواقع الذي قد تحتاج إلى مساعدة فيه، فسيكون فريق دعم عملائنا على استعداد لمساعدتك في التعلم وتنمية موقعك الإلكتروني. وحتى مع خدمات الاستضافة الأرخص لدينا، لن يفوتك دعمنا الفني الاحترافي.
خدمة رائعة بسعر منخفض
استضافة مشتركة موثوقة بسعر يصعُب منافسته. إستضف موقعك الإلكتروني مع Hostinger، ولا تقلق بشأن أي مفاجآت غير سارة كرسومٍ خفية أو خدمة رديئة.
سهولة الإعداد والتحكم
تعمل لوحة hPanel البديهية لدينا على تبسيط إدارة حساب الاستضافة. حيث تتيح لك أداء المهام المعقدة بسرعة، سواء كان ذلك بإنشاء حساب FTP أو إعداد بريد إلكتروني. باستخدام برنامج التثبيت التلقائي، يمكنك إعداد ووردبريس في دقائق.
سرعة عالية وضمان وقت التشغيل
امتلاكنا لمراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم يجعلنا مزود استضافة مواقع منخفض التكلفة ويسمح لنا بتوفير سرعات تحميل عالية وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.99%. توفر خطة استضافة المواقع الإلكترونية منخفضة التكلفة لدينا موارد خوادم كافية لضمان زمن انتقال منخفض وتجربة مستخدم سلسة.
موارد هائلة لبداية قوية
احصل على مساحة تخزين SSD تبلغ 30GB، ونطاقا ترددياً واسعاً، وتكوين PHP، وقواعد بيانات MySQL، وحساب FTP، وحساب بريد إلكتروني باسم الدومين، وشهادة SSL مجانية، وأدوات متقدمة أخرى لموقع إلكتروني كامل الوظائف.
حقق المزيد باستثمارات صغيرة
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم. تعلم، أنشئ، وتطوّر مع أرخص خطة استضافة مواقع لدينا.
مثالية لووردبريس
لقد تم تحسين جميع خطط الاستضافة المشتركة لدينا من أجل وودبريس. تأتي كل خطة مع أداة تثبيت ووردبريس سهلة الاستخدام بنقرة واحدة لإعداد سريع وسهل. يساعد معالج بناء موقع ووردبريس في إنشاء موقع ووردبريس بكل سهولة، بينما يضمن خادم الويب LiteSpeed تحميله بسرعة.
ابنِ سمعتك وثقة جمهورك
تأتي كل خطة استضافة مع شهادة SSL مجانية، مما يتيح اتصالات آمنة بين موقعك وزواره. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتك أنت وزوارك، فإن هذه الشهادة تعمل على تحسين مصداقية علامتك التجارية وسمعتها.
البداية القوية تساوي نصف المهمة
انطلق مع خطتنا الأرخص وتمتع بوصول إلى بيئة مليئة بالميزات. لوحة تحكمنا بديهية، وهذا يسهل عليك التعلم والتجربة وتكوين أفكارك.
أسئلة وأجوبة حول استضافة المواقع منخفضة السعر
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول الاستضافة منخفضة السعر.