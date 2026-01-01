Unser günstigstes Angebot hat keine kostenlose Domain inklusive, unser Premium-Webhosting-Plan hingegen schon. Er kostet nur ein wenig mehr und bietet eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen und Ressourcen, wie 100 GB SSD, unbegrenzte Bandbreite, unbegrenzte Datenbanken und 100 Domain-basierte E-Mails.

Der Premium-Plan kann eine gute Option für kleine Unternehmenswebsites, Blogs, Portfolios und persönliche Websites mit mehr Traffic sein.

Aber auch mit einem günstigen Hosting-Angebot können Sie eine erschwingliche Domain erhalten. Wenn Sie sich für weniger beliebte Endungen wie .online oder .shop entscheiden, erhalten Sie einen einprägsamen Domainnamen und zahlen nur 0,99 € für das erste Jahr. Kaufen Sie eine Domain und sie wird automatisch mit Ihrem günstigen Hosting verbunden.