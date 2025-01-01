أفضل استضافة مواقع منخفضة الثمن

ابدأ بتكلفة معقولة مع خطة الاستضافة التي تحتاجها

شهادة SSL مجانا دعم العملاء 24/7
E£  39.00 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
ابدأ بتكلفة معقولة مع خطة الاستضافة التي تحتاجها

اختر خطتك المثالية

82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
82% خصم
لماذا يجب أن تختار Hostinger كمزود استضافة منخفض السعر؟

دعم فني 24/7

مهما كان جانب استضافة المواقع الذي قد تحتاج إلى مساعدة فيه، فسيكون فريق دعم عملائنا على استعداد لمساعدتك في التعلم وتنمية موقعك الإلكتروني. وحتى مع خدمات الاستضافة الأرخص لدينا، لن يفوتك دعمنا الفني الاحترافي.

خدمة رائعة بسعر منخفض

استضافة مشتركة موثوقة بسعر يصعُب منافسته. إستضف موقعك الإلكتروني مع Hostinger، ولا تقلق بشأن أي مفاجآت غير سارة كرسومٍ خفية أو خدمة رديئة.

سهولة الإعداد والتحكم

تعمل لوحة hPanel البديهية لدينا على تبسيط إدارة حساب الاستضافة. حيث تتيح لك أداء المهام المعقدة بسرعة، سواء كان ذلك بإنشاء حساب FTP أو إعداد بريد إلكتروني. باستخدام برنامج التثبيت التلقائي، يمكنك إعداد ووردبريس في دقائق.
دعم فني 24/7

سرعة عالية وضمان وقت التشغيل

امتلاكنا لمراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم يجعلنا مزود استضافة مواقع منخفض التكلفة ويسمح لنا بتوفير سرعات تحميل عالية وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.99%. توفر خطة استضافة المواقع الإلكترونية منخفضة التكلفة لدينا موارد خوادم كافية لضمان زمن انتقال منخفض وتجربة مستخدم سلسة.

موارد هائلة لبداية قوية

احصل على مساحة تخزين SSD تبلغ 30GB، ونطاقا ترددياً واسعاً، وتكوين PHP، وقواعد بيانات MySQL، وحساب FTP، وحساب بريد إلكتروني باسم الدومين، وشهادة SSL مجانية، وأدوات متقدمة أخرى لموقع إلكتروني كامل الوظائف.
سرعة عالية وضمان وقت التشغيل

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

حقق المزيد باستثمارات صغيرة

ابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم. تعلم، أنشئ، وتطوّر مع أرخص خطة استضافة مواقع لدينا.

مثالية لووردبريس

لقد تم تحسين جميع خطط الاستضافة المشتركة لدينا من أجل وودبريس. تأتي كل خطة مع أداة تثبيت ووردبريس سهلة الاستخدام بنقرة واحدة لإعداد سريع وسهل. يساعد معالج بناء موقع ووردبريس في إنشاء موقع ووردبريس بكل سهولة، بينما يضمن خادم الويب LiteSpeed تحميله بسرعة.
مثالية لووردبريس

ابنِ سمعتك وثقة جمهورك

تأتي كل خطة استضافة مع شهادة SSL مجانية، مما يتيح اتصالات آمنة بين موقعك وزواره. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتك أنت وزوارك، فإن هذه الشهادة تعمل على تحسين مصداقية علامتك التجارية وسمعتها.
ابنِ سمعتك وثقة جمهورك

البداية القوية تساوي نصف المهمة

انطلق مع خطتنا الأرخص وتمتع بوصول إلى بيئة مليئة بالميزات. لوحة تحكمنا بديهية، وهذا يسهل عليك التعلم والتجربة وتكوين أفكارك.
البداية القوية تساوي نصف المهمة

هل لديك أسئلة؟

فريق متخصصي نجاح العملاء لدينا جاهزون للإجابة على أي أسئلة قد تتبادر إلى أذهانكم 24/7. ما عليك سوى مراسلتنا متى شئت وسنساعدك في كل ما تحتاجه.

أسئلة وأجوبة حول استضافة المواقع منخفضة السعر

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول الاستضافة منخفضة السعر.

ما هي استضافة المواقع منخفضة السعر؟

هل يمكنني ترقية استضافتي منخفضة السعر إلى خطة أعلى في المستقبل؟

كيف يمكنني الحصول على استضافة منخفضة السعر بدومين مجاني؟

ما نوع الدعم الذي سأحصل عليه مع استضافة Hostinger منخفضة السعر؟

هل أحصل على حساب بريد إلكتروني باسم الدومين مع استضافة Hostinger منخفضة السعر؟

هل يمكنني تشغيل موقع أعمالي على خدمة استضافة المواقع منخفضة السعر الخاصة بكم؟

لديّ اسم دومين. كيف أربطه باستضافتكم؟

هل تدعم الاستضافة منخفضة السعر الترحيل المجاني؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

