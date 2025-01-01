أفضل استضافة مواقع منخفضة الثمن
ابدأ بتكلفة معقولة مع خطة الاستضافة التي تحتاجها
شهادة SSL مجانا دعم العملاء 24/7
US$ 1.49 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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Single
الحل المثالي للمبتدئين
US$ 9.99وفِّر 85%
US$ 1.49 /الشهر
0 أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 3.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 موقع
قرص SSD سعة 10GB
كمية نقل البيانات 100GB
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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الأكثر شهرة
Premium
كل ما تحتاجه لإنشاء موقعك الإلكتروني
US$ 11.99وفِّر 78%
US$ 2.59 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
25 موقع
قرص SSD سعة 25GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية أسبوعية
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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Business
طوّر مستواك مع المزيد من القوة والميزات المحسنة
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
50 موقع
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق ترددي غير محدود
SSL مجاني غير محدود
نسخ احتياطية يومية (US$ 25.08/سنة)
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
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شروط الدفع
لماذا يجب أن تختار Hostinger كمزود استضافة منخفض السعر؟
دعم فني 24/7
مهما كان جانب استضافة المواقع الذي قد تحتاج إلى مساعدة فيه، فسيكون فريق دعم عملائنا على استعداد لمساعدتك في التعلم وتنمية موقعك الإلكتروني. وحتى مع خدمات الاستضافة الأرخص لدينا، لن يفوتك دعمنا الفني الاحترافي.
خدمة رائعة بسعر منخفض
استضافة مشتركة موثوقة بسعر يصعُب منافسته. إستضف موقعك الإلكتروني مع Hostinger، ولا تقلق بشأن أي مفاجآت غير سارة كرسومٍ خفية أو خدمة رديئة.
سهولة الإعداد والتحكم
تعمل لوحة hPanel البديهية لدينا على تبسيط إدارة حساب الاستضافة. حيث تتيح لك أداء المهام المعقدة بسرعة، سواء كان ذلك بإنشاء حساب FTP أو إعداد بريد إلكتروني. باستخدام برنامج التثبيت التلقائي، يمكنك إعداد ووردبريس في دقائق.
سرعة عالية وضمان وقت التشغيل
امتلاكنا لمراكز بيانات متعددة في جميع أنحاء العالم يجعلنا مزود استضافة مواقع منخفض التكلفة ويسمح لنا بتوفير سرعات تحميل عالية وضمان وقت تشغيل بنسبة 99.99%. توفر خطة استضافة المواقع الإلكترونية منخفضة التكلفة لدينا موارد خوادم كافية لضمان زمن انتقال منخفض وتجربة مستخدم سلسة.
موارد هائلة لبداية قوية
احصل على مساحة تخزين SSD تبلغ 30GB، ونطاقا ترددياً واسعاً، وتكوين PHP، وقواعد بيانات MySQL، وحساب FTP، وحساب بريد إلكتروني باسم الدومين، وشهادة SSL مجانية، وأدوات متقدمة أخرى لموقع إلكتروني كامل الوظائف.
حقق المزيد باستثمارات صغيرة
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت اليوم. تعلم، أنشئ، وتطوّر مع أرخص خطة استضافة مواقع لدينا.
مثالية لووردبريس
لقد تم تحسين جميع خطط الاستضافة المشتركة لدينا من أجل وودبريس. تأتي كل خطة مع أداة تثبيت ووردبريس سهلة الاستخدام بنقرة واحدة لإعداد سريع وسهل. يساعد معالج بناء موقع ووردبريس في إنشاء موقع ووردبريس بكل سهولة، بينما يضمن خادم الويب LiteSpeed تحميله بسرعة.
ابنِ سمعتك وثقة جمهورك
تأتي كل خطة استضافة مع شهادة SSL مجانية، مما يتيح اتصالات آمنة بين موقعك وزواره. بالإضافة إلى الحفاظ على سلامتك أنت وزوارك، فإن هذه الشهادة تعمل على تحسين مصداقية علامتك التجارية وسمعتها.
البداية القوية تساوي نصف المهمة
انطلق مع خطتنا الأرخص وتمتع بوصول إلى بيئة مليئة بالميزات. لوحة تحكمنا بديهية، وهذا يسهل عليك التعلم والتجربة وتكوين أفكارك.
أسئلة وأجوبة حول استضافة المواقع منخفضة السعر
اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول الاستضافة منخفضة السعر.