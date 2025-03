Meie parim soodsa veebimajutuse variant on meie üksik jagatud veebimajutuse pakett. See on suurepärane valik algajatele, kes soovivad luua oma veebilehe, ent ei soovi maksta lisaks kõrgtehnoloogiliste funktsioonide eest, mida nad nagunii ei kasutaks.

Ehkki üldiselt ei ole jagatud veebimajutus väga hea valik, kui soovid majutada mitut lehte, pidada veebipoodi või sul on suure liiklusega veebileht, on meie üksik jagatud majutus alustuseks piisav.

Isegi meie kõige odavamad veebimajutuspaketid sisaldavad veebilehe koostajat, 50 GB SSD, 100 GB andmeedastusmahtu, tasuta SSL sertifikaati, Cloudflare'i kaitset ja 30-päevast rahatagastuse garantiid.