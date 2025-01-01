Günstiges Webhosting

Günstiger Einstieg mit dem Hosting-Plan, den Sie brauchen

Kostenloses SSL-Zertifikat 24/7 Kundendienst
1,49  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Günstiger Einstieg mit dem Hosting-Plan, den Sie brauchen

Wählen Sie den perfekten Plan

Warum ein Webhosting-Angebot von Hostinger wählen?

24/7 Technischer Support

Egal, bei welchem Aspekt des Webhostings Sie Hilfe benötigen – unser Kundenerfolgs-Team unterstützt Sie beim Lernen und beim Ausbau Ihrer Website. Selbst mit unserem günstigsten Webhosting-Service erhalten Sie professionellen technischen Support.

Toller Service zum kleinen Preis

Zuverlässiges Shared-Hosting zu einem unschlagbaren Preis. Hosten Sie Ihre Website bei Hostinger – ohne versteckte Gebühren oder schlechten Service.

Einfache Einrichtung und Steuerung

Unser intuitives hPanel vereinfacht die Verwaltung Ihres Hosting-Kontos. So können Sie komplexe Aufgaben wie das Erstellen eines FTP-Kontos oder die Einrichtung einer E-Mail schnell erledigen. Mit dem Auto-Installer richten Sie WordPress in Minuten ein.
24/7 Technischer Support

99,9 % Uptime-Garantie

Mit mehreren Rechenzentren weltweit bieten wir schnelle Ladezeiten und eine 99,9 % Uptime-Garantie – und das zu einem erschwinglichen Preis. Unser günstiger Webhosting-Plan stellt ausreichend Serverressourcen bereit, um niedrige Latenzzeiten und ein reibungsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.

Riesige Ressourcen für einen großartigen Start

Unser günstiger Webhosting-Plan enthält einen Website-Baukasten, 50 GB SSD-Speicher, 100 GB Bandbreite, ein kostenloses SSL-Zertifikat und alle erweiterten Tools, die Sie für eine voll funktionsfähige Website benötigen.
99,9 % Uptime-Garantie

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

Mehr erreichen mit kleiner Investition

Starten Sie noch heute Ihre Online-Reise. Lernen, erstellen und wachsen Sie mit unserem günstigsten Webhosting-Plan.

Perfekt für WordPress

Alle unsere Shared-Hosting-Pläne sind für WordPress optimiert. Jeder Plan enthält einen praktischen 1-Klick-WordPress-Installer für eine schnelle und einfache Einrichtung. Der WordPress-Assistent hilft Ihnen beim Erstellen Ihrer Website, während der LiteSpeed-Webserver für hohe Ladegeschwindigkeit sorgt.
Perfekt für WordPress

Bauen Sie Vertrauen und einen guten Ruf auf

Jeder Hosting-Plan enthält ein kostenloses SSL-Zertifikat, das sichere Verbindungen zwischen Ihrer Website und Ihren Besuchern ermöglicht. Neben der Sicherheit stärkt dies auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke.
Bauen Sie Vertrauen und einen guten Ruf auf

Ein guter Start ist die halbe Miete

Starten Sie mit unserem günstigsten Plan und profitieren Sie von einer funktionsreichen Umgebung. Unser intuitives Control Panel macht es einfach, zu lernen, zu experimentieren und Ihre Ideen umzusetzen.
Ein guter Start ist die halbe Miete

Haben Sie Fragen?

Unser Team von Kundenerfolgs-Experten steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und beantwortet alle Ihre Fragen. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht und wir helfen Ihnen umgehend.

Günstiges Webhosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem günstigen Webhosting-Service.

Was ist günstiges Webhosting?

Kann ich mein günstiges Hosting in Zukunft auf ein größeres Paket upgraden?

Wie kann ich günstiges Hosting mit einer kostenlosen Domain bekommen?

Welche Art von Unterstützung erhalte ich mit dem günstigen Webhosting von Hostinger?

Bekomme ich ein Domain-basiertes E-Mail-Konto mit dem günstigen Webhosting von Hostinger?

Kann ich meine geschäftliche Website auf Ihrem günstigen Webhosting-Service betreiben?

Ich habe bereits einen Domainnamen. Wie kann ich ihn mit Ihrem Hosting verbinden?

Unterstützt günstiges Hosting einen kostenlosen Umzug?