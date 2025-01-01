Die beste günstige Webhosting-Option, die wir anbieten, ist unser Single-Paket. Es ist eine ausgezeichnete Option für Anfänger, die ihre eigene Website starten möchten, aber nicht extra für erweiterte Hosting-Funktionen bezahlen wollen, die sie nicht nutzen werden.

Während Shared Hosting im Allgemeinen nicht geeignet ist, wenn Sie mehrere Websites hosten möchten, einen Online-Shop betreiben oder eine Website mit viel Traffic haben, ist unser Single Shared Hosting für den Anfang ausreichend.

Selbst unsere günstigsten Webhosting-Angebote enthalten einen Website-Baukasten, 50 GB SSD, 100 GB Bandbreite, ein kostenloses SSL-Zertifikat, Cloudflare-Schutz und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie.