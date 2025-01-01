Günstiges Webhosting
Günstiger Einstieg mit dem Hosting-Plan, den Sie brauchen
Kostenloses SSL-Zertifikat 24/7 Kundendienst
1,49 € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Wählen Sie den perfekten Plan
81 % Rabatt
Single
Ideal für Einzelunternehmer
1,49 € /Mon.
+ Monate GRATIS
Erhalten Sie 48 Monate für 71,52 € (regulärer Preis 383,52 €). Verlängerungspreis: 6,99 €/Mon.
1 Website erstellen
10 GB Speicher für Ihre Dateien (SSD)
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Was Sie erhalten:
Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
BESTSELLER
80 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
2,49 € /Mon.
+ Monate GRATIS
Erhalten Sie 48 Monate für 119,52 € (regulärer Preis 585,12 €). Verlängerungspreis: 9,99 €/Mon.
Bis zu 3 Websites erstellen
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Alle Vorteile von Single, plus:
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Verwenden Sie die WordPress-Befehlszeile für eine effektive Website-Verwaltung.
Erstellen Sie Websites mit KI-Website-Baukasten in Minuten
80 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99 € /Mon.
+ Monate GRATIS
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 719,52 €). Verlängerungspreis: 12,99 €/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Alles aus Premium, plus:
Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
Erstellen Sie eine E-Commerce-Website mit KI
KI-Agent für WordPressKOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Genießen Sie maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
Warum ein Webhosting-Angebot von Hostinger wählen?
24/7 Technischer Support
Egal, bei welchem Aspekt des Webhostings Sie Hilfe benötigen – unser Kundenerfolgs-Team unterstützt Sie beim Lernen und beim Ausbau Ihrer Website. Selbst mit unserem günstigsten Webhosting-Service erhalten Sie professionellen technischen Support.
Toller Service zum kleinen Preis
Zuverlässiges Shared-Hosting zu einem unschlagbaren Preis. Hosten Sie Ihre Website bei Hostinger – ohne versteckte Gebühren oder schlechten Service.
Einfache Einrichtung und Steuerung
Unser intuitives hPanel vereinfacht die Verwaltung Ihres Hosting-Kontos. So können Sie komplexe Aufgaben wie das Erstellen eines FTP-Kontos oder die Einrichtung einer E-Mail schnell erledigen. Mit dem Auto-Installer richten Sie WordPress in Minuten ein.
99,9 % Uptime-Garantie
Mit mehreren Rechenzentren weltweit bieten wir schnelle Ladezeiten und eine 99,9 % Uptime-Garantie – und das zu einem erschwinglichen Preis. Unser günstiger Webhosting-Plan stellt ausreichend Serverressourcen bereit, um niedrige Latenzzeiten und ein reibungsloses Nutzererlebnis zu gewährleisten.
Riesige Ressourcen für einen großartigen Start
Unser günstiger Webhosting-Plan enthält einen Website-Baukasten, 50 GB SSD-Speicher, 100 GB Bandbreite, ein kostenloses SSL-Zertifikat und alle erweiterten Tools, die Sie für eine voll funktionsfähige Website benötigen.
Mehr erreichen mit kleiner Investition
Starten Sie noch heute Ihre Online-Reise. Lernen, erstellen und wachsen Sie mit unserem günstigsten Webhosting-Plan.
Perfekt für WordPress
Alle unsere Shared-Hosting-Pläne sind für WordPress optimiert. Jeder Plan enthält einen praktischen 1-Klick-WordPress-Installer für eine schnelle und einfache Einrichtung. Der WordPress-Assistent hilft Ihnen beim Erstellen Ihrer Website, während der LiteSpeed-Webserver für hohe Ladegeschwindigkeit sorgt.
Bauen Sie Vertrauen und einen guten Ruf auf
Jeder Hosting-Plan enthält ein kostenloses SSL-Zertifikat, das sichere Verbindungen zwischen Ihrer Website und Ihren Besuchern ermöglicht. Neben der Sicherheit stärkt dies auch das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Marke.
Ein guter Start ist die halbe Miete
Starten Sie mit unserem günstigsten Plan und profitieren Sie von einer funktionsreichen Umgebung. Unser intuitives Control Panel macht es einfach, zu lernen, zu experimentieren und Ihre Ideen umzusetzen.
Günstiges Webhosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu unserem günstigen Webhosting-Service.