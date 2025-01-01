我们提供的最便宜的虚拟主机套餐是我们的单网站共享主机套餐。对于想要创建自己的网站但又不想为他们不会使用的高级功能支付额外费用的初学者来说，这是一个绝佳的选择。

虽然一般来说，如果您想托管多个网站、运营在线商店或拥有大量流量的网站，共享主机并不是很好，但我们的单网站共享主机套餐足以开始。

即使是我们最便宜的网站主机套餐也配备 50GB SSD、100GB 月流量、免费 SSL 证书、Cloudflare 保护和 30 天退款保证。