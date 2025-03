Eenvoudige installatie en bediening

Ons hPanel maakt gebruik van een intuïtief ontwerp en helpt u om snel en gemakkelijk uw weg te vinden. Het stelt u in staat om in een mum van tijd complexe taken uit te voeren, zoals het maken van een FTP-account of het instellen van e-mail. Met onze Autoinstaller kunt u binnen enkele minuten WordPress installeren.