Sim. Se o seu plano não for suficiente para suas necessidades, você pode fazer o upgrade facilmente pelo hPanel, a qualquer momento. Basta escolher um dos nossos outros planos de hospedagem e concluir o pedido de upgrade. Garantimos que seu site não sofrerá interrupções ou perda de tráfego.

A política de reembolso de 30 dias também cobre o upgrade de plano. Se não ficar totalmente satisfeito com o novo plano, entre em contato com nossa equipe de Sucesso do Cliente para restaurar seu plano anterior.

