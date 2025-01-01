Sunduğumuz en ekonomik web hosting seçeneği Tekil Paylaşımlı Hosting paketidir. Kendi web sitesini kurmak isteyen ancak kullanmayacakları barındırma özellikleri için fazla para ödemek istemeyen acemiler için mükemmel bir seçenektir.

Paylaşımlı hosting, birkaç web sitesi barındırmak, bir sanal mağaza işletmek veya çok fazla trafik alan bir web sitesi yönetmek istediğinizde yetersiz kalsa da başlangıç ​​için yeterlidir.

En ekonomik hosting paketlerimize bile Site Kur Aracı, 50 GB SSD, 100 GB bant genişliği, ücretsiz SSL sertifikası, Cloudflare koruması ve 30 gün içinde para iade garantisi dahildir.