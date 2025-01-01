En İyi Ekonomik Hosting

İhtiyacınız Olan Ekonomik Web Hosting ile Ucuza başlayın

Ücretsiz SSL Sertifikası 7/24 Müşteri Desteği
₺  44,99 /ay
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30 gün para iade garantili
İhtiyacınız Olan Ekonomik Web Hosting ile Ucuza başlayın

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Ekonomik Hosting için Neden Hostinger'ı Seçmelisiniz?

7/24 Teknik Destek

Hizmetinizin hangi yönü ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa olsun, Müşteri Başarı ekibimiz öğrenmenize, büyümenize ve kendi başarınızı geliştirmenize yardım eder. Hostinger'ı tercih edin ve profesyonel teknik destek alın.

Düşük Fiyata Harika Hizmet

Rakipsiz fiyata güvenilir paylaşımlı hosting. Web sitenizi Hostinger ile barındırın ve gizli ücretler veya kötü hizmet gibi tatsız sürprizler için endişelenmeyin.

Kolay Kurulum ve Kontrol

Sezgisel hPanel'imiz, hosting hesabı yönetimini basitleştirir. İster FTP hesabı oluşturmak ister e-posta kurmak olsun, karmaşık görevleri hızlıca gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta Otomatik Kurulum Aracı ile WordPress'i dakikalar içinde kurabilirsiniz.
7/24 Teknik Destek

Yüksek Hız ve Çalışma Garantisi

Dünya çapındaki birden fazla veri merkezimiz, bizi yüksek yüklenme hızları ve %99,99 çalışma süresi garantisi sunan ekonomik web hosting sağlayıcısı yapıyor. Ekonomik hosting planımız, düşük gecikme süresi ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için yeterli sunucu kaynağı sağlar.

Harika Başlangıç İçin Büyük Kaynaklar

Tam işlevsel bir web sitesi için 30 GB SSD, bol miktarda bant genişliği, PHP yapılandırması, iki MySQL veritabanı, bir FTP hesabı, alan adı tabanlı bir e-posta hesabı, ücretsiz bir SSL sertifikası ve diğer gelişmiş araçları edinin.
Yüksek Hız ve Çalışma Garantisi

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

Şimdi Başla

Küçük Bir Yatırımla Daha Fazlasını Kazanın

Çevrimiçi yolculuğunuza bugün başlayın. Ekonomik hosting planımızla öğrenin, kurun ve büyütün.

WordPress için Mükemmel

Tüm paylaşımlı hosting planlarımız WordPress için optimize edilmiştir. Her ekonomik hosting planı, hızlı ve kolay kurulum için kullanışlı tek tık WordPress yükleyici ile birlikte gelir. WordPress site oluşturma sihirbazı, kolayca WordPress sitesi kurmaya yardımcı olurken, LiteSpeed web sunucusu sitenin hızlı yüklenmesini sağlar.
WordPress için Mükemmel

Güven ve İtibar Oluşturun

Her ekonomik web hosting planı, siteniz ve ziyaretçileri arasında güvenli bağlantılar sağlayan ücretsiz bir SSL sertifikası ile birlikte gelir. Sizi ve ziyaretçilerinizi güvende tutmanın yanı sıra markanızın güvenilirliği ve itibarını artırır.
Güven ve İtibar Oluşturun

Harika Bir Başlangıç, Bitirmenin Yarısıdır

Ekonomik hosting planlarıyla öne geçin ve zengin özelliklere erişin. Sezgisel kontrol panelimiz, öğrenip kullanmayı ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi kolaylaştırır.
Harika Bir Başlangıç, Bitirmenin Yarısıdır

Sorularınız mı var?

Müşteri başarı uzmanlarından oluşan ekibimiz, 7/24 sorularınızı yanıtlar. İstediğiniz zaman bize bir mesaj bırakın; ihtiyacınız olan her konuda size yardım edelim.

Hadi sohbet edelim!

Ekonomik Web Hosting Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ekonomik hosting hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıda.

Ekonomik web hosting nedir?

Ekonomik hosting hizmetimi gelecekte daha büyük bir plana yükseltebilir miyim?

Ücretsiz bir domain adı dahil en ucuz hosting nasıl alabilirim?

Hostinger ekonomik hosting hizmeti ile ne tür bir destek alacağım?

Hostinger'ın ekonomik hosting hizmetiyle domain tabanlı bir e-posta hesabı alabilir miyim?

Şirket web sitemi en ekonomik web hosting hizmetinizde çalıştırabilir miyim?

Zaten bir domain adım var. Hosting ile nasıl bağlarım?

Ekonomik web hosting ile ücretsiz site taşıma mümkün mü?