En İyi Ekonomik Hosting
İhtiyacınız Olan Ekonomik Web Hosting ile Ucuza başlayın
Ücretsiz SSL Sertifikası 7/24 Müşteri Desteği
₺ 44,99 /ay
30 gün para iade garantili
Mükemmel Planınızı Seçin
Single
Yeni başlayanlar için ideal
₺ 190,99%76 İNDİRİM
₺ 44,99 /ay
0 ay ÜCRETSİZ
₺95,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
1 Site
10 GB SSD Disk alanı
100 GB Trafik
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
En Popüler
Premium
Kişisel web siteleri için kusursuz paket
₺ 269,99%74 İNDİRİM
₺ 69,99 /ay
+ ay ücretsiz
₺159,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
25 Site
25 GB SSD Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Haftalık Yedekler
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
Business
Daha fazla güç ve gelişmiş özelliklerle seviye atlayın
₺ 379,99%68 İNDİRİM
₺ 119,99 /ay
+ ay ücretsiz
₺269,99/ay ücretine 4 yıllık yenilenir. İstediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
50 Site
50 GB NVMe Disk alanı
Sınırsız bant genişliği
Sınırsız ücretsiz SSL
Günlük Yedekler (₺983,88)
Ücretsiz domain (₺338,99 değerinde)
Tüm özelliklere göz atın
Ödeme Şartları
Ekonomik Hosting için Neden Hostinger'ı Seçmelisiniz?
7/24 Teknik Destek
Hizmetinizin hangi yönü ile ilgili yardıma ihtiyacınız olursa olsun, Müşteri Başarı ekibimiz öğrenmenize, büyümenize ve kendi başarınızı geliştirmenize yardım eder. Hostinger'ı tercih edin ve profesyonel teknik destek alın.
Düşük Fiyata Harika Hizmet
Rakipsiz fiyata güvenilir paylaşımlı hosting. Web sitenizi Hostinger ile barındırın ve gizli ücretler veya kötü hizmet gibi tatsız sürprizler için endişelenmeyin.
Kolay Kurulum ve Kontrol
Sezgisel hPanel'imiz, hosting hesabı yönetimini basitleştirir. İster FTP hesabı oluşturmak ister e-posta kurmak olsun, karmaşık görevleri hızlıca gerçekleştirmenizi sağlar. Hatta Otomatik Kurulum Aracı ile WordPress'i dakikalar içinde kurabilirsiniz.
Yüksek Hız ve Çalışma Garantisi
Dünya çapındaki birden fazla veri merkezimiz, bizi yüksek yüklenme hızları ve %99,99 çalışma süresi garantisi sunan ekonomik web hosting sağlayıcısı yapıyor. Ekonomik hosting planımız, düşük gecikme süresi ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için yeterli sunucu kaynağı sağlar.
Harika Başlangıç İçin Büyük Kaynaklar
Tam işlevsel bir web sitesi için 30 GB SSD, bol miktarda bant genişliği, PHP yapılandırması, iki MySQL veritabanı, bir FTP hesabı, alan adı tabanlı bir e-posta hesabı, ücretsiz bir SSL sertifikası ve diğer gelişmiş araçları edinin.
Küçük Bir Yatırımla Daha Fazlasını Kazanın
Çevrimiçi yolculuğunuza bugün başlayın. Ekonomik hosting planımızla öğrenin, kurun ve büyütün.
WordPress için Mükemmel
Tüm paylaşımlı hosting planlarımız WordPress için optimize edilmiştir. Her ekonomik hosting planı, hızlı ve kolay kurulum için kullanışlı tek tık WordPress yükleyici ile birlikte gelir. WordPress site oluşturma sihirbazı, kolayca WordPress sitesi kurmaya yardımcı olurken, LiteSpeed web sunucusu sitenin hızlı yüklenmesini sağlar.
Güven ve İtibar Oluşturun
Her ekonomik web hosting planı, siteniz ve ziyaretçileri arasında güvenli bağlantılar sağlayan ücretsiz bir SSL sertifikası ile birlikte gelir. Sizi ve ziyaretçilerinizi güvende tutmanın yanı sıra markanızın güvenilirliği ve itibarını artırır.
Harika Bir Başlangıç, Bitirmenin Yarısıdır
Ekonomik hosting planlarıyla öne geçin ve zengin özelliklere erişin. Sezgisel kontrol panelimiz, öğrenip kullanmayı ve hayallerinizi gerçekleştirmenizi kolaylaştırır.
Ekonomik Web Hosting Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Ekonomik hosting hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları aşağıda.